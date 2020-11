Spomalí šírenie pandémie? Podľa virológa je ústny sprej účinnou prevenciou proti SARS-CoV-2

Bráni šíreniu vírusu v organizme

Prevencia bez vedľajších účinkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.11.2020 (Webnoviny.sk) -Výskum pre spoločnosť Herb-Pharma Corporation s.r.o., ktorá VIROSTOP vyrába, realizoval vedecký tím maďarského virológa a klinického mikrobiológa Dr. Istvána Jankovicsa. Štúdia preukázala, že roztok použitý v spreji môže okrem iného zabrániť nákaze novým koronavírusom. Základom roztoku sú výťažky z rastliny Cistus creticus (cist krétsky), ktoré obsahujú množstvo polyfenolov. Pozitívne účinky cistu krétskeho boli preukázané už počas pandémie SARS 1 a jeho preventívne účinky sa využívajú tiež pri chrípke, vtáčej chrípke či HIV."V prípade onemocnenia SARS, MERS a vtáčej chrípky extrakt z cistu usmerňuje takzvané cytokinové búrky, teda závažné imunitné reakcie, pri ktorých napadnutý ľudský organizmus produkuje imunitné bunky a proteíny, ktoré môžu zničiť aj iné orgány. Práve táto imunitná reakcia môže podľa niektorých expertov vysvetľovať úmrtie aj mladších pacientov s chorobou Covid-19," objasňuje Dr. István Jankovics, ktorého závery tiež potvrdila maďarská klinika Complex Medical Centre Delí v Budapešti.VIROSTOP vyrábaný na Slovensku je bežne dostupný v lekárňach už deväť rokov. "V marci a apríli 2020 sme zaznamenali rekordné predaje na Slovensku i v Českej republike. Hoci sme to vnímali ako prirodzený trhový jav v danej produktovej kategórii, zároveň to bol prvý impulz, ktorý nás doviedol k myšlienke otestovať účinnosť VIROSTOP-u voči SARS-CoV-2," spresnil konateľ spoločnosti Ondrej Michlo.Myšlienka o prevencii proti novému koronavírusu priviedla spoločnosť ku konkrétnym testom. Výskum ústneho spreja sa realizoval na zvieracích bunkových tkanivách. "Testovali sme roztok VIROSTOP, ktorý sme aplikovali na covidom infikované bunkové kultúry z obličky mačiaka zeleného. Ukázalo sa, že extrakt z cista krétskeho a roztok VIROSTOP je aj pri rozriedení v pomere 1:640 schopný zabrániť rozmnožovaniu vírusu v tkanive," priblížil Jankovics.Účinky spomínaného cistu sa navyše zvyšujú po primiešaní ďalších prírodných liečiv. Ide najmä o šalviu lekársku, echinaceu purpurovú, aceroly a citrusové bioflavonoidy. Účinky týchto rastlín sa používali v ľudovom liečiteľstve už v období staroveku a svoje miesto majú tiež v modernej medicíne. Spoločnými silami vytvárajú tieto látky ochrannú bariéru na sliznici človeka, čím účinne zabraňujú množeniu a prenikaniu vírusov a baktérií do dolných dýchacích ciest.Ústny sprej VIROSTOP sa vďaka svojmu prírodnému zloženiu môže bez obáv kombinovať s ďalšími vitamínmi, výživovými doplnkami aj liekmi. "Nevieme o žiadnych kontraindikáciách produktu VIROSTOP s inými liečivami a výživovými doplnkami," potvrdil Ondrej Michlo. Prírodná báza navyše umožňuje dlhodobé a bezpečné užívanie ústneho spreja ako prevencie voči koronavírusu SARS-CoV-2 bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Rovnako pri ňom nehrozí predávkovanie či vytvorenie návyku.Prípravok patrí medzi voľne predajné zdravotnícke pomôcky prvej triedy. Registrovaný bol v Maďarsku v roku 2011 a doteraz bolo predaných už 1,5 milióna balení ústneho a nosného spreja na viacerých európskych i ázijských trhoch. Po pokračovaní úspešných testov a ďalších výskumoch, ktoré Dr. Jankovics plánuje, môže zohrať významnú úlohu v potláčaní pandémie.Informačný servis