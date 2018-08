Špacirki po okoľici na dolnom Zemplíne lákajú stále viac ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Lucia Solmóšiová Foto: Lucia Solmóšiová

Michalovce 9. augusta (TASR) - Špacirki po okoľici predstavujú produkt cestovného ruchu, ktorý vznikol pred niekoľkými rokmi s cieľom organizovane podchytiť návštevy domácich a zahraničných turistov v regióne dolného Zemplína. Stále lákajú viac ľudí, aj domácich. TASR informoval historik Matej Starják.Tematické cesty, ako sú napríklad Za legendou, Príbehy šľachtických rodov, Po miestach a stopách rytiera Alberta, Do divokej prírody Karpát či Popri schengenskej hranici, sú pripravené najmä počas letnej turistickej sezóny v júni až auguste.poznamenal Starják. Trvajú približne tri až štyri hodiny so začiatkom o 9.00 h. Naplánované sú na každý deň v týždni. Konajú sa iba vtedy, keď sa prihlási dostatočný počet ľudí.Všetkými trasami turistov sprevádza historik, ktorý sa aj venuje výskumu tohto regiónu.zaspomínal na predchádzajúce roky Starják. Na otázku, prečo to tak je, keďže tam bývajú a mali by tento región poznať, domáci poväčšine odpovedali, že žijú dlhodobo v zahraničí a chceli ľuďom vonku porozprávať o zaujímavostiach, ktoré v miestach, odkiaľ pochádzajú, sú.Špacirki po okoľici majú preto podľa Starjáka aj edukatívny rozmer.zdôraznil.Program od pondelka do soboty je, ako ďalej uviedol, stabilný, nedeľa je pohyblivá.vysvetlil historik. Vlani Špacirki po okoľici absolvovalo počas leta vyše 1000 ľudí.Viac informácií možno získať na webovej stránke spacirky.sk.