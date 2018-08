Žena, ktorá nožom bodla druha v dome v Sobranciach, zostáva vo väzbe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Michalovce 9. augusta (TASR) – Prokurátor Okresnej prokuratúry Michalovce podal návrh na vzatie do väzby Tatiany V. z obce Závadka v okrese Michalovce, ktorá po hádke v nedeľu (5.8.) večer v jednom z rodinných domov v Sobranciach kuchynským nožom bodla svojho 41-ročného druha. Sudca okresného súdu vo štvrtok vyhovel návrhu prokurátora a vzal obvinenú 29-ročnú ženu do väzby, proti uzneseniu sťažnosť nepodala. Informoval o tom hovorca Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko.Ako ďalej uviedol, žena bodla muža Martina C. do oblasti chrbta, čím mu spôsobila poranenie pľúc s následným hemoragickým šokom a vykrvácaním až do bezvedomia. Toto zranenie si vyžiada liečenie v trvaní minimálne 60 dní. Tatiana V. je stíhaná za zločin ublíženia na zdraví.Podľa Filička prokurátor odôvodnil svoj návrh na vzatie do väzby obavou, že obvinená môže pokračovať v trestnej činnosti. V prípade uznania viny jej hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.