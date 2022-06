SPADLI DO ČOKOLÁDY:V továrni Mars museli zachraňovať dvoch pracovníkov

Dvoch zamestnancov továrne M&M/Mars amerického cukrárenského gigantu Mars museli vo štvrtok zachraňovať po zatiaľ nevysvetlenom páde do kade s čokoládou, informovala spravodajská televízia CNN.





K nehode došlo vo štvrtok popoludní v továrni v okrese Lancaster v štáte Pensylvánia. Podľa webu PennLive.com sa zamestnanci po páde nedokázali z kade dostať von vlastnými silami. Čokoláda v nádrži im údajne siahala do výšky pásu.Podľa televízie Fox News museli zasahujúci hasiči v konštrukcii nádrže vyrezať otvor, aby obe osoby dostali čo najrýchlejšie von. Zachránených previezli do nemocnice, pričom v prípade jedného bol na prevoz použitý vrtuľník.Spoločnosť Mars nereagovala na žiadosti agentúry AFP a miestnych médií, aby sa k nehode vyjadrila. Neposkytla ani podrobnosti o zdravotnom stave svojich dvoch zamestnancov.Spoločnosť Mars, ktorej najznámejšími výrobkami sú čokolády a cukrovinky Mars, žuvačky Wrigley, tyčinky Milky Way či Snickers, cukríky M&M's, alebo ryža Uncle Ben's alebo krmivo pre psov Royal Canin, sa prezentuje ako svetový líder v oblasti výroby čokolády a žuvačiek s ročným obratom viac ako 30 miliárd dolárov. Zamestnáva približne 100.000 ľudí.