Spájajú sa jednotky – Niké sa stáva hrdým partnerom Petry Vlhovej!

Prvá slovenská firma podporujúca Petru

Spájajú sa dve úspešné rodinné značky

Petra sa stala súčasťou reklamnej kampane

Bohyňa víťazstva Niké je na strane Petry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2020 (Webnoviny.sk) -Niké je už takmer 30 rokov neodmysliteľne spätá s podporou slovenského športu. Svoju značku spája s futbalovým, ale aj hokejovým Slovanom, basketbalovou Prievidzou, cyklistickými pretekmi Okolo Slovenska, či Medzinárodným maratónom mieru. Lenže, teraz hranicu posúva ešte ďalej. Na brífingu za prísnych bezpečnostných opatrení to na pôde Niké oznámil generálny riaditeľ spoločnosti Doc. Ing. Otto Berger, CSc.:Radosť zo vzájomného spojenia má aj otec Petry Vlhovej. Hoci na strane jednej z najlepších lyžiarok na svete stoja viacerí partneri, vedeli ste o tom, že ju čisto slovenská firma zatiaľ nepodporovala?okomentoval nového partnera Igor Vlha.Spojenie Niké a Petra Vlhová má viacero prienikov. Petra je jednotka medzi športovcami, Niké je jednotkou na stávkovom trhu. O Petre je známe, že je nielen skvelou lyžiarkou, ale miluje aj ďalšie športové odvetvia. A samozrejme, plná športu a zábavy je aj Niké. No generálny riaditeľ spoločnosti Niké Doc. Ing. Otto Berger, CSc. tam vidí ešte aj ďalšie prepojenie: "Vzájomné prepojenie prichádza v čase, kedy Niké spúšťa novú reklamnú kampaň. Jej súčasťou bude už aj Petra Vlhová. Nebojte sa ale obľúbený Laco Borbély nikam neodchádza.hovorí výkonný riaditeľ Niké Roman Berger a dodáva.Petra Vlhová má s natáčaním skúsenosti. Spoty s Lacom Borbélym si užívala: "Petra Vlhová je úspešný športovec. No k úplnej spokojnosti jej chýba hlavne medaila z olympiády, či veľký glóbus za triumf vo Svetovom pohári. Roman Berger je presvedčený o tom, že to príde už čoskoro.Štart novej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní je naplánovaný na sobotu 17. októbra v rakúskom Söldene.Informačný servis