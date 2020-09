Trump diskutoval s Bidenom, prvá spoločná debata sa nezaobišla bez napätia a urážok

Trump odmieta rešpektovať výsledky volieb

Biden ho vyzval na vytvorenie plánu záchrany

Reagovať násilím nie je vhodné

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - V Ohiu sa v utorok proti sebe postavili v prvej spoločnej debate kandidáti na amerického prezidenta v nadchádzajúcich voľbách, súčasná hlava štátu Donald Trump a jeho demokratický oponent Joe Biden Chaotická diskusia politikov sa neobišla bez vzájomného, miestami hlučného, prerušovania sa a osočovania, ktoré komplikovalo nielen prácu moderátorovi debaty Chrisovi Wallaceovi z Fox News, ale miestami odkláňalo pozornosť od toho, aké veľmi rozdielne plány s krajinou obaja účastníci majú. Podľa agentúry AP to bola jedna z najbúrlivejších prezidentských debát v nedávnej histórii a jej útočný tón súhlasí s mimoriadne škaredou kampaňou.Republikánsky kandidát Trump sa opakovane usiloval získať kontrolu nad debatou, prerušoval Bidena i Wallacea, ktorý úporne oboch mužov žiadal, aby si neskákali do reči. Keď prišlo na ťažké otázky, ako napríklad jeho dane a pandémie, Trump sa sústredil na útoky voči svojmu politickému rivalovi, pričom napádal i jeho rodinu.Biden sa miestami pozeral priamo do kamery komunikujúc radšej s divákmi ako s prezidentom, pričom v jednom momente svojho oponenta nazval klaunom, s ktorým sa nedá komunikovať.Politici debatovali o integrite volieb, pandémii, zdravotníctve, najvyššom súde, klimatickej zmene, rasizme či krajnej pravici, pričom Trump napríklad odmietol odsúdiť podporovateľov nadradenosti bielej rasy, ktorí mu vyslovili podporu. Násilnej krajne pravicovej skupine známej ako Proud Boys povedal, "ustúpte, čakajte" a pozornosť otočil na Antifu s tým, že problémom je ľavica.Súčasný šéf Bieleho domu sa znovu odmietol zaviazať k rešpektovaniu výsledkov volieb a opäť nešetril nepodloženou kritikou na margo voľby prostredníctvom pošty. Proces, ktorý si v čase pandémie nachádza obľubu, je podľa neho zrelý na podvod. Dôkazy k tomuto tvrdeniu ale zase neposkytol.Niekdajší viceprezident skritizoval Trumpa za jeho riešenie pandémie, pretože podľa neho s reakciou čakal, než príde vírus do USA a "stále nemá plán". Vyzval ho, aby sa neskrýval na golfe a radšej v Bielom dome prišiel na plán záchrany ľudí, na ktorom sa budú podieľať obe strany. Trump reagoval s tým, že by Biden nikdy nedokázal spraviť, to čo jeho administratíva, pretože to "nemá v krvi".Trump obhajoval svoju nomináciu konzervatívnej Amy Coney Barrettovej na sudkyňu najvyššieho súdu, ktorá by mohla nahradiť nedávno zosnulú liberálnu ikonu Ruth Bader Ginsburgovú. Voľba novej sudkyne pred prezidentskými voľbami vyvoláva u opozície nevôľu, a preto vyzýva, aby sa uskutočnila až po nich."Nezvolili ma na tri roky, som zvolený na štyri roky. Vyhrali sme voľby. Voľby majú následky. Máme Senát, máme Biely dom a máme fenomenálnu nominantku, ktorú všetci rešpektujú," vyhlásil Trump. Zároveň skritizoval Bidena, že odmietol komentovať správy, či by sa pokúsil rozšíriť súd, ak by Barretová nahradila Ginsburgovú.Biden obvinil Trumpa, že robí všetko pre to, aby vytvoril rasistickú nenávisť a nejednotu. Spojené štáty, ktoré v nedávnom období zažili masívne protesty proti úmrtiam Afroameričanov v rukách polície, podľa neho čelia systematickému rasizmu a hoci je väčšina policajtov "slušná a čestná", sú tam výnimky a tie sa musia za svoje činy zodpovedať.Trump reagoval s tým, že Bidenova práca na federálnom trestnom zákonníku pristupuje k Afroameričanom rovnako zle, ako ku každému druhému v krajine a obvinil ho, že odmieta v súvislosti s protestmi použiť výraz "právo a poriadok", lebo sa bojí odcudzenia ľavici. "Reagovať násilím nie je nikdy vhodné. Pokojný protest je," kontroval Biden.Niekoľko hodín pred debatou Biden zverejnil svoje daňové priznanie z minulého roka, čím reagoval na odhalenia, že Trump v roku 2016 a 2017 odviedol na federálnej dani z príjmu len 750 dolárov. Trump v diskusii trval na tom, že na daniach zaplatil milióny, hoci nekonkretizoval koľko to bolo v súvislosti s federálnou daňou z príjmu, a trval na tom, že využil zákonné daňové stimuly. Po slovnej potýčke, ktorá sa pre to strhla, Biden nazval Trumpa "najhorším prezidentom" v histórii USA.Do volieb, ktoré sa konajú 3. novembra, zostáva už len päť týždňov. V niektorých kľúčových štátoch sa však už dá voliť predčasne. Biden si v národných prieskumoch verejnej mienky a na mnohých dôležitých miestach udržiava náskok pred Trumpom. Či sa utorková debata odrazí na výsledkoch, nie je známe.