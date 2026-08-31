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 24hod.sk    Šport

31. augusta 2026

Španiel Mas na Vuelte ovládol 9. etapu a upevnil si post lídra celkového hodnotenia


Tagy: Vuelta

Španiel Enric Mas z tímu Movistar je na čele Vuelte s náskokom 78 sekúnd pred obhajcom prvenstva Slovincom Primožom Rogličom. Španielsky cyklista Enric Mas si upevnil vedenie v celkovom poradí pretekov ...



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cycling_tour_de_france_76081 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Španiel Enric Mas z tímu Movistar je na čele Vuelte s náskokom 78 sekúnd pred obhajcom prvenstva Slovincom Primožom Rogličom.


Španielsky cyklista Enric Mas si upevnil vedenie v celkovom poradí pretekov Vuelta a Espaňa triumfom v nedeľňajšej horskej 9. etapu. Po sobotňajšom páde lídra pretekov Slovinca Tadeja Pogačara, ktorý utrpel zlomeninu kľúčnej kosti, domáci jazdec v záverečnom špurte zdolal Brita Oscara Onleyho.

Mas zvíťazil v náročnej horskej etape s dĺžkou 187,4 km z Villajoyosa do Alto de Aitana a tým ukončil päťročné víťazné čakanie tímu Movistar na domácej Grand Tour. Onley, ktorý vedie hodnotenia najlepších mladých jazdcov, finišoval druhý. Tretie miesto obsadil štvornásobný víťaz Vuelty Slovinec Primož Roglič so stratou 12 sekúnd na víťaza.

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Roglič v celkovom hodnotení zaostáva za Masom o 1:18 min. Tretí je priebežne Rakúšan Felix Gall, ktorý na lídra stráca 99 sekúnd. Onley sa posunul na štvrté miesto so stratou 2:20 min, víťaz Vuelty z roku 2023 Američan Sepp Kuss klesol na 7. priečku, keďže v nedeľu stratil 104 sekúnd.

Päťnásobný víťaz Tour de France Tadej Pogačar dominoval pretekom až do sobotňajšieho pádu, pri ktorej si zlomil kľúčnu kosť a utrpel otras mozgu. V tom čase viedol pred Masom o takmer 4 minúty. Teraz už má po sezóne a čaká na operáciu kľúčnej kosti.

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"Teraz chápem Tadeja - červený dres ti dáva krídla. Tím hodnotím desiatimi bodmi z desiatich, veľmi dobre sme kontrolovali situáciu a ja som sa v závere cítil dobre," uviedol s úsmevom Mas.


Zdroj: SITA.sk - Španiel Mas na Vuelte ovládol 9. etapu a upevnil si post lídra celkového hodnotenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vuelta
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