Španiela Moratu možno o finále ME vo futbale pripraví nedisciplinovaný fanúšik a nešťastný zásah usporiadateľa

Morata z hracej plochy odkrýval

Ukončenie reprezentačnej kariéry

10.7.2024 (SITA.sk) - Účasť španielskeho útočníka Álvara Moratu v nedeľňajšom finále majstrovstiev Európy v Nemecku je otázna. Zakončovateľ výberu z Pyrenejského polostrova sa totiž stal súčasťou kuriózneho momentu.Po záverečnom hvizde utorkového semifinále, ktorom Španieli zdolali Francúzov 2:1, totiž vbehol na hraciu plochu fanúšik, ktorý sa chcel s hráčmi odfotiť.Pre jeho počin však nemali pochopenie usporiadatelia, ktorí ho spacifikovali kĺzačkou, pričom jeden z nich pri svojej snahe nešťastne zasiahol útočníka Španielska priamo do kolena. Informáciu priniesol český web Sport.cz.Tridsaťjedenročný Morata sa hneď s bolestivým výrazom v tvári chytil za koleno a z hracej plochy odkrýval."Dúfame, že to nebude nič vážne. Musíme však počkať na stredajšie vyšetrenia. Morata je najlepší kapitán, akého môžeme mať. Ako človek je výnimočný a som si istý, že sa veľkými písmenami zapíše do histórie španielskeho futbalu,“ povedal pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner španielskeho výberu Luis de la Fuente Podobný incident sa už na prebiehajúcom kontinentálnom šampionáte udial. Ešte v skupinovej časti v súboji Portugalčanov proti Turkom zasiahol útočníka Gonsala Ramosa sklzom jeden z usporiadateľov, ktorý naháňal fanúšika na hracej ploche a nešťastne sa pošmykol.Morata absolvoval v semifinále 76 minút. V piatich zo šiestich duelov na turnaji nastúpil v základnej zostave a na konte má aj jeden gól, ktorý dosiahol pri triumfe nad Chorvátmi.Rodák z Madridu už dávnejšie oznámil, že po Eure pravdepodobne ukončí reprezentačnú kariéru. V uplynulých hodinách jeho meno skloňovali svetové médiá aj v súvislosti s pravdepodobným odchodom z Atlética Madrid . Zakotviť by mal podľa viacerých zdrojov v talianskom veľkoklube AC Miláno Reprezentácia Španielska v nedeľu nastúpi v Berlíne proti víťazovi stredajšieho zápasu Anglicko - Holandsko. O účasti kapitána Moratu sa pravdepodobne rozhodne v stredu popoludní.