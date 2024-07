Svet ospevuje mladíka Yamala, ktorý sa stal najmladším strelcom gólu v histórii ME vo futbale

Jediný gól Francúzov

10.7.2024 (SITA.sk) - Reprezentanti Španielska sa stali prvým finalistom prebiehajúcich ME 2024 v Nemecku . Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho v utorok v Mníchove zvíťazili nad Francúzskom 2:1 a naďalej tak živia šancu na zisk prvého titulu majstra Európy od roku 2012.Futbalový experti i fanúšikovia sa po postupe do finále nadchýnajú nad výborným výkonom mladíka Lamina Yamala , ktorý v 21. minúte skóroval strelou ľavačkou spoza "šestnástky". Vo veku 16 rokov a 362 dní sa tak stal najmladším futbalistom histórie s gólom na ME. Doterajší rekord držal od Eura 2004 Švajčiar Johan Vonlanthen."Svoju strelu som mieril presne do rohu. Po góle ma zavalil pocit čistej radosti. Prišiel som sem, aby som pomohol tímu a aby som svoje 17. narodeniny oslávil ziskom prvenstva. Dostať sa do finále je niečo neuveriteľné. Je to splnený sen. Čaká nás ešte jeden zápas a vieme, o čo v ňom pôjde,“ povedal hrdina duelu pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) Lamine Yamal.Výkon mladej hviezdy, ktorá si na klubovej úrovni oblieka dres FC Barcelona vyzdvihol takmer každý, vrátane trénera: „Ešte som nezažil, že by mal tak mladý hráč, tak výrazný podiel na hre celého tímu. Je unikátny. Bude z neho veľký športovec, ale musíme ho udržať nohami pevne na zemi,“ povedal Luis de la Fuente.Yamal odpovedal na otvárací gól Francúzov, ktorí sa ujali vedenia už v 9. minúte zásluhou zakončovateľa Randala Kola Muaniho . Bol to prvý a zároveň jediný gól Francúzov na turnaji z hry.„Neboli sme dnes uvoľnení a nestrieľali sme presne. Súper podal lepší výkon ako my. Nehrali sme svoj futbal, neboli sme kolmí v prechode do ofenzívy a dnes sme jednoducho nemali svoj deň. Beriem to na seba," poznamenal kouč neúspešného semifinalistu Didier Deschamps . Francúzi tak ani po 24 rokoch nevystúpia na európsky futbalový piedestál.„Máme mladé mužstvo s veľkou dávkou talentu. Národnému tímu to len pomôže a bude v budúcnosti ešte silnejší,“ doplnil kormidelník úradujúcich vicemajstrov sveta.„Červená fúria“ na šampionáte v Nemecku vyhrala všetkých šesť doterajších duelov, pričom v ostatných troch strelila dovedna osem gólov.„Hráme dobrý futbal. Sme radi, že sme si formu načasovali správne. Tešíme sa, no vieme, že ešte nie sme na konci,“ povedal pre web UEFA autor rozhodujúceho zásahu na 2:1 stredopoliar Dani Olmo, ktorého doplnil stopér Nacho: „Cítime sa šťastne a zároveň veľmi vyčerpane. Nebol to ľahký zápas, veď sme čelili súperovi s mnohými geniálnymi hráčmi. Vedeli sme, že sa im môžeme vyrovnať. Nasleduje oddych, regenerácia a potom príprava na posledný krok."Španielsky tím má v nedeľu šancu získať piaty titul kontinentálneho šampióna. Vo finále si zmeria sily s úspešnejším z dvojice Holandsko-Anglicko.„Bez ohľadu na meno súpera sa chceme koncentrovať na seba. Presne tak, ako sme to robili počas celého turnaja. Neboli sme favoritom pred tromi týždňami a nenahnevám sa ak ním nebudeme ani vo finále,“ uzavrel kouč Luis de la Fuente.