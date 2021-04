Španieli už vidia Škriniara v Real Madride, Inter Miláno však nemá dôvod predať ho

Realu zrejme odídu dvaja hráči

Inter Miláno na čele tabuľky

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zatiaľ čo vlani sa v súvislosti s Milanom Škriniarom najviac skloňoval možný prestup do anglického Tottenhamu, aktuálne španielske médiá vytiahli najvyššiu kartu z rukáva.Podľa webu Fichajes.net úradujúci španielsky šampión Real Madrid bude potrebovať v lete obsadiť post stopéra.Jednak sa hovorí o konci dlhoročného kapitána Sergia Ramosa a rovnako aj o odchode Francúza Raphaela Varana. Zmluva sa mu síce skončí až v lete 2022, ale Real by ho rád výhodne predal a v takom prípade by mal odísť s ročným predstihom.A práve v trojici kandidátov na post stredného obrancu v tíme "Los Blancos" figuruje aj 26-ročný Slovák. Okrem Škriniara údajne prichádzajú do úvahy aj Francúz Jules Koundé z FC Sevilla a Španiel Pau Torres z Villarrealu."Škriniar stále mal v Madride veľa obdivovateľov, ale dohoda zďaleka nie je na svete. Inter Miláno je aktuálne blízko k titulu v Serie A a Škriniar by sa mohol stať aj do budúcnosti súčasťou tohto víťazného projektu. A vedenie Interu zrejme ani nechce slovenského obrancu predať,“ napísal web fichajes.net.Milan Škriniar je v tejto sezóne neoddeliteľná súčasť trojčlennej obrannej formácie "nerazzurri". Vo všetkých súťažiach si pripísal dovedna 36 štartov a v zápasoch Serie A strelil tri góly. Inter Miláno je päť kôl pred koncom Serie A na čele tabuľky s náskokom 11 bodov pred Atalantou Bergamo a 13 bodov pred trojicou SSC Neapol, Juventus Turín a AC Miláno.