Gombos postúpil do štvrťfinále na turnaji ATP v Mníchove, hoci pôvodne neuspel v kvalifikácii

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Mníchove, hoci pôvodne neuspel v kvalifikácii. Na tradičnom antukovom turnaji BMW Open sa vo finále kvalifikácie musel skloniť pred Kolumbijčanom Danielom Elahim Galánom, ktorý môže byť paradoxne jeho súperom v súboji o postup do semifinále. Musí však ešte zdolať Gruzínca Nikoloza Basilašviliho.K bizarnej situácii došlo po tom, čo sa z Mníchova pre únavu odhlásil Rus Aslan Karacev . Nahradil ho rebríčkovo najvyššie postavený neúspešný kvalifikant, čiže Gombos (95. v renkingu ATP). Keďže však Karacev bol pôvodne nasadená trojka turnaja, v 1. kole mal voľný žreb a Gombos to po ňom "zdedil".V osemfinále sa už potom 30-ročný rodák z Galanty musel postaviť proti Argentínčanovi Federicovi Coriovi, ale antukovému špecialistovi s renkingom 90 nedal šancu. Za 69 minút zvíťazil 6:4, 6:1 a postupom medzi osmičku najlepších už vyrovnal svoj najlepší tohtoročný výsledok zo španielskej Marbelly. Na ceste do štvrťfinále v Mníchove pôvodne potreboval vyhrať štyri zápasy, ale napokon mu stačili len dva.Zverenec trénera Tibora Tótha a kondičného kouča Dávida Olasza vstupoval do turnaja v Mníchove s chabou tohtoročnou zápasovou bilanciou 3-8 a z 95. miesta singlového rebríčka. V jeho virtuálnej podobe sa už aktuálne posunul na 89. miesto. Maximom Gombosa je zatiaľ 80. priečka z roku 2017.