Španieli zachránili počas víkendu takmer 400 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 5. augusta (TASR) - Takmer 400 migrantov zachránili počas tohto víkendu v Stredozemnom mori španielske záchranné služby. S odvolaním sa na oznámenie príslušných orgánov o tom v nedeľu informovala agentúra Reuters.Zatiaľ čo sa celkový počet ľudí prichádzajúcich cez Stredozemné more do Európy znižuje, Španielsko zažíva bezprecedentný nárast nových migrantov z neďalekého Maroka.Záchranári v sobotu v oblasti Gibraltárskeho prielivu, ktorý je najužším miestom vodnej hranice medzi Európu a Afrikou, a nadväzujúcom Alboránskom mori objavili spolu deväť lodí s 395 ľuďmi, napísala španielska pobrežná polícia na Twitteri. Ďalšiu malú loď s dvoma pasažiermi našli v nedeľu.Počty utečencov a iných migrantov, ktorí sa plavia cez Stredozemné more do Španielska sú tento rok vyššie ako v prípade Talianska, ktoré čelilo hlavnému náporu v uplynulých rokoch. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) informovala, že od začiatku tohto roka prišlo na španielske pobrežie takmer 21.000 migrantov.