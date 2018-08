V Česku vzrástol predaj áut v júli na rekordných vyše 21.600 vozidiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 5. augusta (TASR) - V júli sa v Českej republike predalo rekordných 21.638 nových osobných áut. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to znamená rast o viac než 10 %, pričom výrazne vzrástol podiel predaja vozidiel s benzínovým motorom. Od začiatku roka sa v Česku predalo vyše 165.400 vozidiel. Uviedol to tento týždeň Svaz dovozců automobilů, na ktorý sa odvolal portál novinky.cz.Rast predaja áut s benzínovým motorom je trendom posledných rokov. Podiel predaja takýchto áut tvoril v júli okolo 70 %, zatiaľ čo vlani to bolo 58 %. Predaj áut s naftovým motorom klesol na 27 %. Zvyšok, teda asi 3 %, tvorili autá na alternatívny pohon ako CNG, LPG alebo elektrina.Za sedem mesiacov sa v Česku predalo 165.442 vozidiel. Na takmer tretine tohtoročných predajov sa podieľala značka Škoda s 52.649 predanými autami. Nasledovala značka VW (16.236 áut) a Hyundai s počtom 12.712 predaných áut.Zo všetkých nových áut viac než 70 % kúpili firmy. Čo sa týka farby, najpopulárnejšie sú biela, sivá a čierna.