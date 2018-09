Španieli zdolali Albánsko a postúpili na ME do 21 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

kvalifikácia ME do 21 rokov:



1. skupina:



Moldavsko - Bielorusko 2:2 (0:2)



Góly: 56. Oancea, 75. Damascan - 23. Ebong, 34. Ševčenko



tabuľka:



1. Grécko 7 6 1 0 22:2 19



2. Chorvátsko 7 5 1 1 21:5 16



3. Česko 7 4 1 2 12:12 13



4. Bielorusko 7 3 2 2 10:8 11



5. Moldavsko 8 1 1 6 7:22 4



6. San Maríno 8 0 0 8 1:24 0







2. skupina:



Island - Estónsko 5:2 (3:0)



Góly: 19. a 22. Karlsson, 45.+3 Fridjonsson, 53. Sigurdsson, 64. Gudmundsson - 61. Liivak (z 11 m), 68. Kaldma



Španielsko - Albánsko 3:0 (1:0)



Góly: 5. Oyarzabal, 56. Mayoral, 90.+2 Mir



tabuľka:



1. Španielsko 7 7 0 0 22:6 21*



2. SLOVENSKO 7 4 0 3 12:15 12



3. Island 7 3 2 2 12:8 11



4. Sev. Írsko 7 3 2 2 11:10 11



5. Albánsko 8 1 3 4 7:14 6



6. Estónsko 8 0 1 7 9:20 1



* - postup na ME 2019







4. skupina:



Škótsko - Andorra 3:0 (1:0)



Góly: 45., 69. a 83. Hornby (prvý z 11 m)



Anglicko - Holandsko 0:0



tabuľka:



1. Anglicko 7 5 2 0 12:3 17



2. Holandsko 7 3 3 1 14:4 12



3. Škótsko 7 3 2 2 10:7 11



4. Ukrajina 6 2 2 2 11:6 8



5. Lotyšsko 6 0 3 3 2:10 3



6. Andorra 7 0 2 5 1:20 2







5. skupina:



Azerbajdžan - Izrael 1:1 (1:1)



Góly: 1. Dadašov - 30. Weissman

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Španielska futbalová reprezentácia do 21 rokov postúpila na ME 2019 do Talianska a San Marína, keď sa v predstihu stala víťazom 2. kvalifikačnej skupiny.Španieli spečatili prienik na šampionát štvrtkovým víťazstvom 3:0 v Cordobe nad Albánskom. Na čele tabuľky majú deväťbodový náskok pred Slovákmi, ktorých už dvakrát zdolali. V prípade bodovej rovnosti by rozhodla v prospech mladíkov z Pyrenejského polostrova lepšia bilancia vzájomných zápasov.Islanďania si v prvom štvrtkovom zápase poradili s Estónskom presvedčivo 5:2 a v tabuľke 2. skupiny im patrí tretia priečka s jednobodovým mankom na druhých Slovákov. Práve so zverencami Adriána Guľu odohrajú v utorok 11. septembra o 17.30 SELČ v Reykjavíku dôležitý zápas v priamom súboji o druhú priečku.