Španielska ministerka zdravotníctva odstúpila kvôli afére Mastergate

Carmen Montónová, archívna snímka. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Madrid 12. septembra (TASR) - Španielska ministerka zdravotníctva Carmen Montónová podala v utorok demisiu. Reagovala takto na zistenia španielskych médií, ktoré odhalili "" so známkami v snahe získať magisterský titul na Univerzite kráľa Juana Carlosa (URCJ). Informovala o tom agentúra DPA.Ide o už druhú demisiu vo vláde socialistického premiéra Pedra Sáncheza, ktorá sa ujala vlády pred štyrmi mesiacmi. V júni totiž odstúpil minister kultúry a športu Máxim Huerta. V jeho prípade bola príčinou odchodu z vlády pokuta za nedoplatky na daniach z rokov 2006 a 2008.O kauze Carmen Montónovej začali najskôr písať španielske denníky: internetový eldiario.es v pondelok zverejnil, že v jej študijnom výkaze z roku 2011 sa uvádzalo najprv, že jeden z predmetov neabsolvovala, následne však bol zápis opravený na udelený zápočet. Televízna stanica La Sexta okrem toho informovala, že Montónovej diplomová práca je možno plagiátom.URCJ vo svojom komuniké priznala manipuláciu so známkami a uviedla, že skúma Montónovej spis, aby sa zistilo, kto je za túto situáciu zodpovedný.Montónová všetky podozrenia médií odmieta - tvrdí, že študovala čestne a transparentne, nedopustila sa žiadneho vybočenia z pravidiel a má čisté svedomie.URCJ je už niekoľko mesiacov v centre veľkej polemiky, ktorá bola v španielskej tlači prekrstená naNa základe podozrenia z nečestného získania vysokoškolského titulu na URCJ totiž v apríli zo svojej funkcie odstúpila aj šéfka madridského regiónu Cristina Cifuentesová.Cifuentesová obvinenia odmietala, kým samotná URCJ neinformovala o "". Politička potom pod tlakom médií napokon odstránila zmienku o magisterskom titule zo svojho životopisu.Odvolanie z funkcie jej hrozilo aj na základe obvinenia z krádeže kozmetických výrobkov z roku 2011. Cifuentesová napokon demisiu podala sama, inak by bola odvolaná.Problémy kvôli spornému získaniu vysokoškolského titulu má aj nový predseda Ľudovej strany (PP) Pablo Casado, ktorý priznal, že magisterský titul mu bol udelený bez toho, aby sa zúčastňoval na výučbe alebo zložil skúšku. V jeho kauze bude v dohľadnom čase rozhodovať päťčlenná porota najvyššieho súdu, ktorá má stanoviť, či v Casadovom prípade nedošlo takto ku korupcii.