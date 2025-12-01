Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edmund
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. decembra 2025

Kriminálny úrad odhalil jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na Slovensku, predbežná škoda presiahla 9,2 milióna eur – FOTO


Tagy: nelegálna výroba cigariet Nelegálne cigarety Obvinenie Spotrebná daň

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na východnom Slovensku. Ide o jeden z historicky ...



Zdieľať
593103169_1283530910481312_499069764960513981_n e1764607610857 676x484 1.12.2025 (SITA.sk) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na východnom Slovensku. Ide o jeden z historicky najrozsiahlejších prípadov, a to z hľadiska počtu zadržaných osôb aj výšky škody na ušlej spotrebnej dani. Počas akcie zadržali 29 ľudí, obvineniu čelí deväť osôb. Predbežná škoda presiahla 9,2 milióna eur.

Prehliadka priestorov


Ako informovala riaditeľka odboru komunikácie a organizácie Finančného riaditeľstva SR Lucia Verchovodková, na základe príkazu sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Bardejov bola 25. novembra vykonaná prehliadka priestorov a pozemkov v obci Nižná Jedľová, kde sa nachádzala nelegálna výrobňa cigariet.

Pri zásahu boli zaistené kartónové škatule s hmotnosťou 36 ton tabakovej suroviny, komponenty na výrobu cigariet a viac ako 13 miliónov kusov spotrebiteľských balení cigariet rôznych značiek.

Príslušníci KÚFS pri ďalších prehliadkach zaistili aj dve kompletné technologické linky na spracovanie tabaku, dve linky na výrobu cigariet, dve baliace zariadenia, ďalšie pomocné stroje, ako aj rozsiahle listinné dôkazy, mobilné telefóny, počítačová technika, kamerové záznamy, pečiatky rôznych spoločností a niekoľko nákladných a osobných vozidiel. Podľa vyčíslenia spôsobili páchatelia Slovenskej republike finančný únik na spotrebnej dani vo výške 7,1 milióna eur. Hodnota zaistených strojov a majetku sa odhaduje na približne 2,2 milióna eur.

Najväčší prípad svojho druhu


Podľa Finančnej správy ide o jeden z najväčších prípadov svojho druhu aj vzhľadom na rozsah pôsobnosti organizovanej skupiny a teritórium, na ktoré cigarety smerovali.

„Aj v prípade akcie Šarišan existuje dôvodné podozrenie, že páchatelia sú úzko prepojení na bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek so znalosťou práce štátnych orgánov, čo bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla Verchovodková. Skupina mala podľa zistení pôsobiť vo viacerých krajinách.


Vyšetrovanie bolo podľa KÚFS mimoriadne náročné. Zo zadržaných osôb bolo deväť obvinených, pričom všetci sú väzobne stíhaní. Obvinenia sa týkajú prečinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a prečinu nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Kriminálny úrad odhalil jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na Slovensku, predbežná škoda presiahla 9,2 milióna eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nelegálna výroba cigariet Nelegálne cigarety Obvinenie Spotrebná daň
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Španielska polícia rozbila bunku neonacistickej skupiny Základňa
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini odcestuje do Vatikánu na osobnú audienciu u pápeža Leva XIV.

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 