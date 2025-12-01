|
Pondelok 1.12.2025
Meniny má Edmund
|Denník - Správy
01. decembra 2025
Kriminálny úrad odhalil jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na Slovensku, predbežná škoda presiahla 9,2 milióna eur – FOTO
Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na východnom Slovensku. Ide o jeden z historicky ...
1.12.2025 (SITA.sk) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na východnom Slovensku. Ide o jeden z historicky najrozsiahlejších prípadov, a to z hľadiska počtu zadržaných osôb aj výšky škody na ušlej spotrebnej dani. Počas akcie zadržali 29 ľudí, obvineniu čelí deväť osôb. Predbežná škoda presiahla 9,2 milióna eur.
Ako informovala riaditeľka odboru komunikácie a organizácie Finančného riaditeľstva SR Lucia Verchovodková, na základe príkazu sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Bardejov bola 25. novembra vykonaná prehliadka priestorov a pozemkov v obci Nižná Jedľová, kde sa nachádzala nelegálna výrobňa cigariet.
Pri zásahu boli zaistené kartónové škatule s hmotnosťou 36 ton tabakovej suroviny, komponenty na výrobu cigariet a viac ako 13 miliónov kusov spotrebiteľských balení cigariet rôznych značiek.
Príslušníci KÚFS pri ďalších prehliadkach zaistili aj dve kompletné technologické linky na spracovanie tabaku, dve linky na výrobu cigariet, dve baliace zariadenia, ďalšie pomocné stroje, ako aj rozsiahle listinné dôkazy, mobilné telefóny, počítačová technika, kamerové záznamy, pečiatky rôznych spoločností a niekoľko nákladných a osobných vozidiel. Podľa vyčíslenia spôsobili páchatelia Slovenskej republike finančný únik na spotrebnej dani vo výške 7,1 milióna eur. Hodnota zaistených strojov a majetku sa odhaduje na približne 2,2 milióna eur.
Podľa Finančnej správy ide o jeden z najväčších prípadov svojho druhu aj vzhľadom na rozsah pôsobnosti organizovanej skupiny a teritórium, na ktoré cigarety smerovali.
„Aj v prípade akcie Šarišan existuje dôvodné podozrenie, že páchatelia sú úzko prepojení na bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek so znalosťou práce štátnych orgánov, čo bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla Verchovodková. Skupina mala podľa zistení pôsobiť vo viacerých krajinách.
Vyšetrovanie bolo podľa KÚFS mimoriadne náročné. Zo zadržaných osôb bolo deväť obvinených, pričom všetci sú väzobne stíhaní. Obvinenia sa týkajú prečinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a prečinu nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.
