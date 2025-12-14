Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

14. decembra 2025

Španielska polícia rozbila gang pašujúci hašiš vrtuľníkmi z Maroka


Španielska polícia v sobotu oznámila, že zmarila činnosť zločineckého gangu, ktorý pašoval hašiš do krajiny z Maroka pomocou vrtuľníkov, čo je zriedkavá operácia zameraná na letecký drogový ...



gettyimages 1409118809 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Španielska polícia v sobotu oznámila, že zmarila činnosť zločineckého gangu, ktorý pašoval hašiš do krajiny z Maroka pomocou vrtuľníkov, čo je zriedkavá operácia zameraná na letecký drogový obchod.

Policajné razie


Vrtuľníky mali kapacitu prepraviť medzi 500 a 900 kilogramami drog, ktoré boli následne skladované na vidieckych statkoch a v skladoch v južnom Španielsku pred ďalšou distribúciou po ceste do ďalších európskych krajín, uviedla vo vyhlásení civilná garda.

Počas razií v provinciách Málaga, Almería a Murcia polícia zhabala jeden vrtuľník, 657 kilogramov hašiša, päť strelných zbraní, hotovosť a vozidlá.

Zadržali šesť ľudí


V rámci operácie bolo zadržaných šesť osôb. Do akcie sa zapojili aj marocké, belgické a švédske orgány činné v trestnom konaní.

Španielsko je vďaka svojim úzkym väzbám s Latinskou Amerikou a blízkosti k Maroku kľúčovým vstupným bodom pre drogy do Európy, pričom pašovanie sa zvyčajne realizuje po mori.

V uplynulom roku polícia odhalila aj siete využívajúce drony na prepravu drog z Maroka.


Zdroj: SITA.sk - Španielska polícia rozbila gang pašujúci hašiš vrtuľníkmi z Maroka © SITA Všetky práva vyhradené.

