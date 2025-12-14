Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

14. decembra 2025

Streľba na pláži Bondi v Sydney si vyžiadala desať mŕtvych – VIDEO, FOTO


Tagy: Austrálsky premiér Pláž Streľba

Desať ľudí zomrelo po streľbe, ktorá sa v nedeľu odohrala na slávnej pláži Bondi v Sydney, informovala polícia agentúru AFP, pričom nezverejnila, či je medzi obeťami aj páchateľ. Národný vysielateľ ABC ...



australia_bondi_beach_shooting_04092 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Desať ľudí zomrelo po streľbe, ktorá sa v nedeľu odohrala na slávnej pláži Bondi v Sydney, informovala polícia agentúru AFP, pričom nezverejnila, či je medzi obeťami aj páchateľ. Národný vysielateľ ABC však uviedol, že jeden zo strelcov je medzi mŕtvymi a ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia.


Na sociálnych sieťach sa dokonca objavilo video, ako náhodný okoloidúci spacifikoval strelca a vzal mu pušku.

Austrálsky premiér Anthony Albanese označil streľbu za „šokujúcu a znepokojujúcu“. „Polícia a záchranné zložky sú na mieste a pracujú na záchrane životov. Moje myšlienky sú s každým, koho sa táto udalosť týka,“ uviedol v stanovisku. Ľudí v okolí vyzval, aby sledovali informácie od polície Nového Južného Walesu.

Britský turista Timothy Brant-Coles pre AFP uviedol, že videl „dvoch strelcov v čiernom“ s poloautomatickými puškami, ktorí spustili paľbu. Podľa jeho slov bolo zranených viacero ľudí. Polícia zadržala dvoch podozrivých, pričom vyšetrovanie naďalej prebieha.




Zdroj: SITA.sk - Streľba na pláži Bondi v Sydney si vyžiadala desať mŕtvych – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Austrálsky premiér Pláž Streľba
