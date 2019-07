Španielska vláda žiada vrátenie rezidencie bývalého diktátora Franca

Kvety položené na hrobe bývalého španielskeho diktátora generála Francisca Franca, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 12. júla (TASR) - Španielska vláda podala žalobu na potomkov diktátora Francisca Franca. Chce ich prinútiť k tomu, aby odovzdali štátu sídlo, ktoré podľa nej Franco nelegálne zakúpil pred takmer 80 rokmi. Informovala o tom agentúra AFP.Ide o sídlo Pazo de Meirás v regióne Galícia na severozápade krajiny. Žaloba bola podaná na súde v neďalekom meste La Coruňa, uviedlo vo štvrtkovom vyhlásení španielske ministerstvo spravodlivosti.Vláda tvrdí, že predaj tohto historického sídla v roku 1941 Francovi bol. Dlhoročný španielsky diktátor budovu následne využíval ako svoje letné sídlo a po jeho smrti v roku 1975 pripadla jeho potomkom. Momentálne je vo vlastníctve Francových vnukov.Sídlo z prelomu 19. a 20. storočia vyhlásila vlani regionálna vláda v Galícii za pamiatku kultúrneho významu a na základe toho by mala byť sprístupnená verejnosti. Francovi potomkovia to odmietajú s tvrdením, že ide o ich súkromnú nehnuteľnosť.Žaloba prichádza v čase, keď je španielska socialistická vláda už rok zaneprázdnená súdnym sporom s Francovými dedičmi v súvislosti s jej plánmi na exhumáciu diktátorových ostatkov z monumentálneho mauzólea pri Madride.Exhumácia sa mala pôvodne uskutočniť v júni, ale na poslednú chvíľu bola zrušená najvyšším súdom, ktorý skúma príslušné odvolanie sa Francovej rodiny. Vláda by chcela pozostatky bývalého diktátora pochovať na verejnom cintoríne na predmestí španielskej metropoly.Franco sa dostal k moci po španielskej občianskej vojne z rokov 1936-39, ktorú spustilo jeho povstanie proti zvolenej republikánskej vláde.