SERIÁL: V Papradne si topánky zašvihľujú a na stromoch rastú kokorúdy

Obec Papradno, ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Papradno 12. júla (TASR) – Nárečie v rázovitej dedine Papradno pod hrebeňmi Javorníkov patrí spolu s folklórom k najväčším pokladom obce v Považskobystrickom okrese. Aby osobité výrazy neupadli do zabudnutia, zozbierala, spísala a vydala ich v slovníku papradnianskeho nárečia učiteľka tamojšej základnej školy Margita Bulíková.priblížila Bulíková.V súčasnosti podľa nej väčšina mladých ľudí v Papradne už nerozpráva nárečím, ale spisovne. A to nielen v škole, ale aj na verejnosti a doma.zdôraznil autorka slovníka.Myslí si však, že tamojšie nárečie nevymrie. Nádejou je detský folklórny súbor Podžiaranček, v ktorom sa vedúce snažia zachovávať pravé papradnianske slová nielen výslovnosťou, ale aj významom.doplnila Bulíková.Charakteristickým znakom papradnianskeho nárečia je– vyslovovanie dz namiesto ď, ale aj– vyslovovanie c namiesto ť. Nárečie nedodržiava rytmické krátenie, v pluráli mužských podstatných mien sa namiesto ohýbacej prípony –ov používa prípona –vo. Čiže napríklad v srdcije mnoho „domvo“ a v krčme veľa. Ak teda gazda kúpi volvo, v Papradne to nie je švédsky automobil, ale vykastrovaný hovädzí dobytok.Nárečie má mnoho ďalších špecifík, vďaka ktorým Papradňancov spoznajú podľa reči všade. Ľubozvučné, mäkké spevavé nárečie má však aj množstvo výrazov, aké nepoužívajú nikde inde.priblížila niektoré špecifické papradnianske slová Bulíková.