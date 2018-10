Španielske lokality na zozname UNESCO sa sťažujú na enormné výdavky

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Madrid 20. októbra (TASR) - Požehnanie či záťaž? Španielske lokality zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO sa sťažujú na enormné finančné výdavky spojené s týmto prestížnym statusom. Informoval o tom denník El País.Ocitnúť sa na tomto zozname je veľká prestíž, preto sotva niekomu napadne, aké veľké problémy môže miestnym samosprávam spôsobiť starostlivosť o ne a služby s tým spojené. Španielsko má 15 lokalít zapísaných do zoznamu UNESCO, ktoré si vyžadujú mimoriadne finančné prostriedky.Pred vyše rokom prerazilo nákladné vozidlo zábradlie na slávnej ulici Bajada de Misericordia v Tarragone v Katalánsku. Radnica ho ešte nedala opraviť. Nie preto, lebo nechce, ale preto, že najskôr musí nechať vypracovať "špeciálny projekt" jeho obnovy, ak chce, aby mesto zostalo na zozname, na ktorý ho UNESCO zaradilo v novembri 2000.V meste Úbeda v provincii Jaén na juhu Andalúzie sa musia ulice v historickom centre zametať ručne, pretože v chránenej lokalite nie sú povolené čistiace stroje. A v San Cristóbal de la Laguna, na ostrove Tenerife, nesmú byť mobilné antény, pretože poškodzujú obraz svetového kultúrneho dedičstva.uviedol Javier Rodríguez Palacios primátor Alcalá de Henares, ktorého univerzitné a historické centrum je na zozname kultúrneho dedičstva od roku 1998. "Sme veľmi hrdí, že sme boli vybraní, ale potrebujeme pomoc od štátu."Zástupcovia 15 miest v Španielsku na zozname UNESCO sa spojili a požadujú viac finančných prostriedkov na výdavky spojené so vzácnymi pamiatkami. Tvrdia, že buď centrálna vláda v Madride alebo Európska únia (EÚ) by im mali poskytnúť kompenzácie za straty daňových príjmov vzhľadom na to, že chránené lokality sú oslobodené od platenia dane z nehnuteľnosti (známej v Španielsku ako IBI), hlavného zdroja príjmov miesta, ako aj od dane ICO, ktorá sa platí za výstavbu, stroje a stavebné práce.Ak radnica nedokáže udržiavať pamiatky, mesto môže byť vyradené zo zoznamu, upozornil Palacios. To sa stalo nemeckým Drážďanom po tom, ako tam postavili most v chránenej oblasti.Vedenie mesta Tarragona navrhuje zvýšiť sponzorské dary a dotácie od firiem prostredníctvom politiky sociálnej zodpovednosti podnikov.vyhlásilo.Napríklad umiestniť výťah do historickej budovy radnice, kde sa v podzemí nachádzajú zvyšky rímskeho cirkusu, nie je to isté, ako vybudovať výťah v modernej budove. Archeologické štúdie si vyžadujú čas a náklady na ne presahujú možnosti radnice.Podľa Josého Luisa Rivasa, primátora mesta Ávila, ktoré bolo zaradené na zoznam svetového kultúrneho dedičstva v roku 1985, táto pocta prináša mestu veľa dobrých vecí, ale pravdou tiež je, že pokladnica radnice tým trpí. Rivas sa snaží zvýšiť príjmy "kultúrnymi aktivitami" zameranými na prilákanie turistov, aby strávili noc v meste.Na Tenerife v San Cristóbal de La Laguna spôsobilo zapísanie do zoznamu UNESCO ďalšie problémy. Komunikačné služby sú pre toto mesto výzvou, pretože káble a antény nesmú byť viditeľné. Hlavným problémom je fakt, že ide o živé mesto a nie múzeum, povedal starosta José Alberto Díaz.Navyše, vzhľadom na atraktívnosť lokality, náklady na bývanie stúpajú a budovy tak preberajú firmy.