Brezová pod Bradlom prišla o viac ako desať percent obyvateľstva

Ilustračná snímka.

Brezová pod Bradlom 20. októbra (TASR) – Demografický vývoj mesta Brezová pod Bradlom má výrazne klesajúci trend. Počas približne 17 rokov prišlo mesto o viac ako desať percent obyvateľstva.Ešte v roku 2001 mala Brezová pod Bradlom 5567 obyvateľov, ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb 10. júla 2018 to bolo už len 4969 ľudí, čo je pokles o 598 obyvateľov, ktorý predstavuje 10,74 percenta. Optimistický nie je ani výhľad do budúcnosti, keďže index starnutia je 193,6. Index predstavuje pomer osôb vo veku 65 a viac rokov pripadajúcich na 100 obyvateľov vo veku do 14 rokov."V 70-tych a 80-tych rokoch sa uskutočňovala v našom meste bytová výstavba a podnik Pružináreň a strojárne rozširoval svoju výrobu. Do mesta prichádzali ľudia zo širokého okolia za prácou a bytmi. Po revolúcii sa fabrika rozdelila na menšie firmy a podnikatelia výrazným spôsobom znižovali počet zamestnancov. Častou príčinou odsťahovania mladých ľudí bolo aj štúdium na vysokých školách najmä v Bratislave a adekvátne zamestnanie k vyštudovaným odborom nachádzali práve v hlavnom meste,” uviedla primátorka Eva Ušiaková.Jedným z dôvodov poklesu obyvateľstva bol spomínaný nedostatok pracovných miest. Z mesta postupne odišli veľké firmy ako C.E.P Scherdel, Subtil, Mosdorfer či Maccaferri. "Možným dôvodom boli nevyhovujúce priestory, pokiaľ firmy chceli expandovať a mesto im nevedelo poskytnúť adekvátnu náhradu. Preto odišli na Myjavu a do Senice. Zamestnanie je ale iba jeden z mnohých dôvodov, prečo sa občania sťahovali na iné miesta. Aj napriek tomu, že mesto Myjava má dostatok pracovných príležitostí, tiež im v priebehu desiatich rokov klesol výrazne počet obyvateľov. Čo sa týka dane z nehnuteľností, mali sme zo širokého okolia jednu z najnižších," poznamenala primátorka.Mestu nepomohlo ani zatvorenie strednej odbornej školy (SOŠ), ktorú Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zlúčil s odbornou školou v Myjave. "Demografický vývoj má plánovanú klesajúcu tendenciu až do roku 2024 a TSK rušil niekoľko škôl, ktoré mali ďaleko viac študentov ako naša v poslednom roku svojej existencie. Objekt bývalej SOŠ patrí stále TSK a ak by sme chceli zriadiť akúkoľvek formu školy, potrebujeme ich súhlas. Viac ako štyridsať rokov sa do budovy neinvestovalo a keby sme ju chceli vrátiť do pôvodného stavu, vyžadovalo by to nemalé finančné prostriedky," povedala Ušiaková.Mesto má vypracovanú koncepciu rozvoja, v ktorej spomína, že nárast obyvateľstva mesta je možné dosiahnuť jednak prirodzeným rastom, ale v prípade Brezovej pod Bradlom je reálnejší rast obyvateľov v rámci vnútroregionálnej migrácie predovšetkým z okolitých obcí a osád, ale aj z iných regiónov a zahraničia.Vytváranie podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít obce a pre tvorbu nových pracovných príležitostí a tým aj rozvoj zamestnanosti na území obce je jedným zo základných cieľov, ktoré si mesto stanovilo. "V budúcom období sa treba zamerať na výstavbu rodinných a bytových domov, na vidiecky cestovný ruch či reštauračné a ubytovacie služby," doplnila primátorka.