Španielske odbory vyzvali vládu na zmiernenie tvrdej legislatívy

Ľudia protestujú s transparentmi na prvomájovom protestnom pochode v centre Madridu 1. mája 2019. Španielske odbory využili tradičné prvomájové pochody, aby vyzvali socialistickú stranu, ktorá pravdepodobne povedie novú vládu po víťazstve vo víkendových voľbách, na zvýšenie dôchodkov a zmiernenie tvrdej legislatívy na trhu práce. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 1. mája (TASR) - Španielske odbory využili tradičné prvomájové pochody, aby vyzvali socialistickú stranu, ktorá pravdepodobne povedie novú vládu po víťazstve vo víkendových voľbách, na zvýšenie dôchodkov a zmiernenie tvrdej legislatívy na trhu práce.Doterajší premiér Pedro Sánchez, ktorý získal najviac, a to 123 kresiel v 350-člennom parlamente a zrejme bude zostavovať vládu, musí podľa nich upraviť reformy trhu práce, ktoré zaviedla konzervatívna vláda v roku 2012 počas krízy, vyhlásili predstavitelia odborov na zhromaždeniach.Unai Sordo, šéf najväčšieho odborového zväzu CCOO, povedal, že prioritou politikov by mal byť boj proti nerovnosti.Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch, ktoré okresali práva zamestnancov, ako aj zníženie verejných výdavkov a zvýšenie daní, opatrenia prijaté počas krízy, viedli k prehĺbeniu nerovnosti a neistoty na trhu práce, dodal Sordo a vyzval novú vládu, aby konala.Bývalá konzervatívna vláda schválila reformu trhu práce na vrchole päťročnej hospodárskej krízy, ktorá sa začala v roku 2008 a trvala do roku 2013. Cieľom bolo zvýšiť flexibilitu systému počas poklesu ekonomiky. Odbory tvrdia, že to viedlo k nárastu neistých a dočasných pracovných miest na trhu práce, ktorý čelí množstvu zle platených sezónnych zamestnaní v cestovnom ruchu a poľnohospodárstve.Miera nezamestnanosti v Španielsku sa v roku 2013 priblížila k 27 %. Odvtedy sa vďaka oživeniu ekonomiky znížila takmer na polovicu, no zostáva druhou najvyššou v Európe, po Grécku.