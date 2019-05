Katainen: Poľsko sa má prestať správať k EÚ ako ku stroju na peniaze

Na snímke viceprezident Európskej komisie Jyrki Katainen. Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Varšava 1. mája (TASR) - Poľsko by sa malo prestať správať k Európskej únii (EÚ) ako ku stroju na peniaze. A v budúcnosti by malo výraznejšie zvýšiť svoj finančný príspevok bloku. Uviedol to v stredu viceprezident Európskej komisie Jyrki Katainen.Poznamenal tiež, že procedúra podľa článku 7 európskej zmluvy, na základe ktorého môže blok sankcionovať Poľsko za zmeny ohrozujúce zásady právneho štátu, zatiaľ nemala vplyv na správanie Varšavy.,“ povedal Katainen novinárom vo Varšave pred summitom krajín, prevažne z bývalého komunistického východu Európy, ktoré vstúpili do Únie od roku 2004. „.“Viceprezident Komisie vyhlásil, že Poľsko má zase sebou „“ vďaka členstvu v EÚ, od ktorej získalo viac ako 100 miliárd eur prostredníctvom eurofondov. Ale pre svoj konflikt s Bruselom v oblasti právneho štátu sa Poľsko v rámci bloku dostalo do slabšej pozície.Varšava by na základe článku 7 mohla teoreticky stratiť hlasovacie práva v EÚ, hoci Katainen uznal, že tento proces doteraz vyvolal len malú reakciu zo strany Poľska.Katainen skonštatoval, že Poľsko je pripravené vstúpiť do eurozóny. Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) však povedala, že krajina zavedie spoločnú menu až vtedy, keď je jej hospodárstvo bude také veľké ako nemecké.,“ dodal Katainen.