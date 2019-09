Španielski turisti v Alpách štyrikrát zalarmovali záchranárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. septembra (TASR) - Dvojicu Španielov čaká vysoká pokuta za to, že si svojím správaním na túrach v talianskych Alpách vynútila až štyri výjazdy záchranárov, informuje v utorok agentúra DPA.Pár, 45-ročný muž a 36-ročná žena, sa do problémov dostal pri výstupe na trojicu štítov Tre Cime di Lavaredo v Dolomitoch.Španielski turisti v priebehu minulého a začiatkom tohto týždňa trikrát odmietli pomoc záchranárov. V jednom prípade ich objavili v noci na skalách s dvojicou ďalších turistov, a to bez svetiel a lezeckého lana.Napokon však pár uviazol vo výške 2750 metrov nad morom a tak súhlasil s tým, aby ho vrtuľníkom previezli do horskej chaty, informovala na Facebooku tamojšia horská služba.Dovedna štyri záchranné akcie, ktoré tak zorganizovali pre rovnakú skupinu ľudí, sú podľa šéfa miestnej horskej služby Giovanniho Cipollottiho "absolútnym rekordom". Španieli budú podľa neho vyzvaní, aby zaplatili 8000-10.000 eur. Cipollotti v tejto súvislosti pripomenul, že záchranné služby sú bezplatné len pre ľudí, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť.Hovorca talianskej alpskej horskej služby (CNSAS) Walter Milian agentúre DPA povedal, že pokuta bude o čosi nižšia, len približne 7500 eur. CNSAS na Facebooku uviedla, že turisti sa "správali bezohľadne" a k svojmu príspevku pridala aj fotografiu titulnej strany denníka Corriere della Sera, ktorý o nich píše ako o "egoistických narcistoch".