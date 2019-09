Do Solúnu sa doplavila z Lesbosu ďalšia loď s takmer 800 migrantmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Solún 3. septembra (TASR) - Vyše 780 žiadateľov o azyl doplavili v utorok loďou z preľudneného tábora Moria na gréckom ostrove Lesbos do severogréckeho prístavného mesta Solún.Loď v solúnskom prístave zakotvila v utorok ráno - len deň po tom, ako tam z toho istého tábora doplavili vyše 630 ľudí, prevažne afganských rodín.Informuje o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o súčasť opatrení, akými sa grécka vláda snaží zmierniť nápor v tábore Moria i nárast v počte príchodov na ostrovy v Egejskom mori, ku ktorému dochádza v ostatnom čase.Viac ako polovicu migrantov, ktorých v utorok doplavili do Solúna, následne previezli do utečeneckého tábora Nea Kavala, ktorý leží severne od tohto gréckeho mesta.Tam podľa vyjadrenia úradov ostanú len dočasne a na budúci mesiac ich prevezú do nového tábora, ktorý sa momentálne ešte len stavia. Zvyšných azylantov prevážajú do iných zariadení na severe Grécka.O evakuácii migrantov z tábora na Lesbose rozhodla grécka vláda na sobotňajšom krízovom zasadnutí. Prednosť dostali neplnoletí bez sprievodu a ďalšie zraniteľné osoby.