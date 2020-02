Španielsko a Taliansko pripravujú spoločný návrh pre Európsku úniu o migračnej politike

Migráciu poznajú najlepšie

Reforma azylového systému

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsko a Taliansko chcú vytvoriť novú strategickú alianciu, ktorá by mohla ovplyvniť budúcu politiku Európskej únie (EÚ) v oblasti migrácie. V piatok to po rokovaniach v Madride oznámili ich ministri zahraničia.Šéfka španielskej diplomacie Arancha González Laya a jej taliansky rezortný kolega Luigi Di Maio okrem iného informovali o tom, že ich krajiny už niekoľko týždňov pracujú na neformálnom dokumente o navrhovanej migračnej politike EÚ.Ministri uviedli, že očakávajú podporu od ďalších krajín v Stredomorí, kam každoročne prichádza väčšina migrantov a utečencov smerujúcich do Európy. "Budeme spolupracovať na posilnení vzťahov v tejto otázke," povedala po stretnutí González Laya."Sme na hranici EÚ, fenomén migrácie poznáme lepšie ako ktokoľvek iný a máme schopnosti a odborné znalosti na riešenie tohto problému," vyhlásil zase Di Maio. Ako dodal, Španielsko je kľúčovým partnerom Talianska pri riešení migrácie, pretože má vplyv v severnej Afrike.Ministri nepriblížili podrobnosti o obsahu návrhu a ani to, kedy ho plánujú zdieľať s inými krajinami. González Laya povedala, že ich návrh sa bude zakladať na princípoch spravodlivosti a solidarity.Di Maio vysvetlil, že kľúčovým elementom pre Taliansko bolo posilnenie kontroly obchodu so zbraňami s Líbyou, kde funguje mnoho prevádzačských skupín.Európska komisia plánuje počas tohto roka začať s reformou azylového systému a súvisiacej politiky v EÚ.Jedným z kľúčových problémov je otázka, ako prinútiť všetkých členov vrátane krajín, ktoré odmietajú prijať migrantov, aby znášali bremeno, ktoré väčšinou pripadá na stredomorské štáty.