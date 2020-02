Smer vie, čo ľudí trápi a má skúsenosti, knihu opatrení podľa Pellegriniho robiť nepotrebuje

Oznámili tri volebné priority

Návšteva južnej hranice Maďarska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér a volebný líder Smeru - sociálna demokracia (Smer-SD) Peter Pellegrini vylúčil po voľbách spoluprácu so stranami, ktoré spochybňujú SNP, holokaust a chcú rušiť sociálne opatrenia súčasnej vlády. Konkrétne však nepovedal, ktorých politických subjektov sa výhrady Smeru-SD týkajú.„Smer-SD a sociálni demokrati, ako takí, nikdy nemôžu spolupracovať s niekým, kto spochybňuje udalosti SNP. Nikdy si nemôžu sadnúť za stôl a spolupracovať s ľudmi, ktorí spochybňujú udalosti holokaustu, ktorí sa vysmievajú z obetí z vypálených miest a obcí po Slovensku,“ vyhlásil v piatok premiér Pellegrini v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici.Podľa premiéra nebude Smer-SD nikdy spolupracovať so stranami, ktoré by chceli po voľbách rušiť vlaky zadarmo pre študentov a seniorov, príplatky na stravovanie v školách a škôlkach a zastropovanie odchodu veku do dôchodku.Smer-SD doteraz nepredstavil rozsiahlejší volebný program. Minulý mesiac oznámil iba tri povolebné priority. Ide o trinásty dôchodok pre seniorov, trinásty rodinný prídavok pre mladé rodiny.Treťou prioritou je zvýšiť počet lekárov na Slovensku. Ak začínajúci mladí lekári neodpracujú desať rokov na Slovensku, budú musieť zaplatiť za svoje štúdium okolo 55-tisíc eur.Podľa premiéra má Smer-SD skúsenosti, „a preto sme sa rozhodli, že nebudeme robiť knihu s 1144 opatreniami“. Knihu predstavila Sloboda a Solidarita v rámci predvolebnej kampane.Pellegrini tiež komentoval internetovú anketu OĽaNO , v ktorej majú ľudia hlasovať, čo má byť obsahom vládneho programu. „Vieme, čo ľudí trápi, na to nepotrebujeme internetovú anketu,“ podotkol.Premiér tiež oznámil, že na budúci týždeň vo štvrtok ide na pozvanie maďarského premiéra Viktora Orbána navštíviť južnú hranicu Maďarska, kde sa podľa neho zhromažďujú „väčšie množstvá migrantov“.„Uráža ma, ak niekto spochybňuje prípravy vlády na potenciálny príchod migrantov, pretože údajne to nie je téma. Choďte sa pozrieť na maďarskú hranicu,“ vyhlásil.Antikampaň Smeru vedenú proti opozícii komentoval Pellegrini slovami, že „trafili do čierneho“. Smer-SD napríklad poukazuje na hašterivosť opozície či na veľký počet opozičných strán v novej vláde.V opozičnej zostave však Smer-SD nezobrazuje predsedu strany Sme rodina Borisa Kollára. Podľa Pellegriniho je to tak preto, lebo nie je isté, či sa Kollár dostane do parlamentu.Podľa premiéra antikampaň proti Smeru vedie naopak opozícia a aj médiá. Na otázku, prečo nie je na volebných bilbordoch Smeru-SD aj predseda strany Robert Fico, odpovedal, že tak to bolo dohodnuté.