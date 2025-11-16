|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 16.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Agnesa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. novembra 2025
Španielsko má postup na MS 2026 takmer istý, v poslednom dueli by muselo prehrať aspoň o sedem gólov
Tagy: Futbal Kvalifikácia MS 2026
Úradujúci majstri Európy zo Španielska majú už takmer istú účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Tím trénera Luisa de la Fuenteho ...
Zdieľať
16.11.2025 (SITA.sk) - Úradujúci majstri Európy zo Španielska majú už takmer istú účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Tím trénera Luisa de la Fuenteho vyhral v sobotňajšom kvalifikačnom dueli v Gruzínsku pohodlne 4:0 a pred záverečným duelom skupiny má na čele tabuľky náskok troch bodov pred Tureckom.
Španielsko má navyše výborné skóre, ktoré je pri rovnosti bodov prvé rozhodujúce kritérium. Druhé Turecko ešte teoreticky môže skončiť na 1. mieste a odsunúť Španielov za seba, ale to by muselo v utorok v Seville zdolať domácich reprezentantov aspoň o sedem gólov.
To sa javí ako málo pravdepodobné, keď predtým Turecko doma podľahlo Španielsku vysoko 0:6. Španielsko navyše v Gruzínsku odohralo 30. súťažný zápas po sebe, v ktorom neprehralo.
Absolútny svetový rekord drží Taliansko, ktoré v rokoch 2018 až 2021 neprehralo v 31 súťažných stretnutiach po sebe. Kouč De la Fuente poznamenal, že jeho zverenci sú na dobrej ceste k tomu, aby sa stali „legendami“. „Cítime sa veľmi dobre. Odviedli sme skvelú prácu ako tím,“ povedal španielsky útočník Ferran Torres pre TVE.
„Ešte to nie je matematicky isté, ale ideme do posledného zápasu, aby sme si zabezpečili postup na MS. Nemôžeme nič brať ako samozrejmosť, no veríme si.“ Po sobotňajších stretnutiach sú blízko k postupu na MS 2026 aj Švajčiari, Belgičania a Rakúšania.
„Helvéti“ preniknú na šampionát, ak v utorok v Kosove neprehrajú o šesť a viac gólov. Belgičanom stačí v poslednom zápase vyhrať doma nad Lichtenštajnskom. Rakúske mužstvo postúpi na „mundial“, ak v utorok pred vlastným publikom neprehrá s Bosnou a Hercegovinou. Ak zvíťazia hostia z Balkánu, preskočia Rakúsko v tabuľke a po druhý raz v histórii si zahrajú na MS.
Zdroj: SITA.sk - Španielsko má postup na MS 2026 takmer istý, v poslednom dueli by muselo prehrať aspoň o sedem gólov © SITA Všetky práva vyhradené.
Výborné skóre Španielska
Španielsko má navyše výborné skóre, ktoré je pri rovnosti bodov prvé rozhodujúce kritérium. Druhé Turecko ešte teoreticky môže skončiť na 1. mieste a odsunúť Španielov za seba, ale to by muselo v utorok v Seville zdolať domácich reprezentantov aspoň o sedem gólov.
To sa javí ako málo pravdepodobné, keď predtým Turecko doma podľahlo Španielsku vysoko 0:6. Španielsko navyše v Gruzínsku odohralo 30. súťažný zápas po sebe, v ktorom neprehralo.
Absolútny svetový rekord drží Taliansko, ktoré v rokoch 2018 až 2021 neprehralo v 31 súťažných stretnutiach po sebe. Kouč De la Fuente poznamenal, že jeho zverenci sú na dobrej ceste k tomu, aby sa stali „legendami“. „Cítime sa veľmi dobre. Odviedli sme skvelú prácu ako tím,“ povedal španielsky útočník Ferran Torres pre TVE.
Preskočí Rakúsko v tabuľke?
„Ešte to nie je matematicky isté, ale ideme do posledného zápasu, aby sme si zabezpečili postup na MS. Nemôžeme nič brať ako samozrejmosť, no veríme si.“ Po sobotňajších stretnutiach sú blízko k postupu na MS 2026 aj Švajčiari, Belgičania a Rakúšania.
„Helvéti“ preniknú na šampionát, ak v utorok v Kosove neprehrajú o šesť a viac gólov. Belgičanom stačí v poslednom zápase vyhrať doma nad Lichtenštajnskom. Rakúske mužstvo postúpi na „mundial“, ak v utorok pred vlastným publikom neprehrá s Bosnou a Hercegovinou. Ak zvíťazia hostia z Balkánu, preskočia Rakúsko v tabuľke a po druhý raz v histórii si zahrajú na MS.
Zdroj: SITA.sk - Španielsko má postup na MS 2026 takmer istý, v poslednom dueli by muselo prehrať aspoň o sedem gólov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Futbal Kvalifikácia MS 2026
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Shiffrinová triumfom v Levi vylepšila svoj rekord. Začína to byť môj domov, potvrdila Američanka
Shiffrinová triumfom v Levi vylepšila svoj rekord. Začína to byť môj domov, potvrdila Američanka