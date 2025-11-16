Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

16. novembra 2025

MS vo futbale budú pre Mexico City ekonomickým prínosom, mnohí pouliční predajcovia však majú obavy


Mexiko v súvislosti s budúcoročnými majstrovstvami sveta vo futbale očakáva významný ekonomický impulz. Úvodný zápas šampionátu sa uskutoční práve v hlavnom meste Mexico City. Mnohí pouliční predajcovia ...



Zdieľať
mexico azteca_stadium_61458 676x451 16.11.2025 (SITA.sk) - Mexiko v súvislosti s budúcoročnými majstrovstvami sveta vo futbale očakáva významný ekonomický impulz. Úvodný zápas šampionátu sa uskutoční práve v hlavnom meste Mexico City. Mnohí pouliční predajcovia však v podujatí vidia nielen potenciálny zisk, ale i vážne riziká.


„Očakávania sú nulové,“ hovorí Alejandra Zarazua, ktorá sa obáva, že ju vyženú z jej bežného miesta pri legendárnom Aztéckom štadióne v Mexico City, kde predáva tradičné mexické želé dezerty.

Naopak, japonský šéfkuchár Satoru Hasuike, prevádzkujúci populárny pouličný stánok, dúfa, že sa mu podarí získať oficiálne povolenie predávať priamo pri spomenutom štadióne „s autentickou atmosférou pouličného jedla“.

MS prinesú zárobky, no nie všetkým


Mexiko bude hostiť celkovo 13 zápasov, z toho päť v Mexico City. Podľa tamojšieho ministerstva cestovného ruchu by mal svetový šampionát vygenerovať takmer tri miliardy dolárov (2,6 miliardy eur).

Zatiaľ čo Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) tradične kontroluje predajcov na štadiónoch, vedú sa tiež debaty o tom, čo bude s predajcami v okolí Aztéckeho štadióna.

Pouličné jedlo pritom patrí k najvýraznejším črtám obrovskej metropoly a je jedným z dôvodov, prečo mesto priťahuje turistov. Podľa vládnej štúdie si takto v hlavnom meste zarába až 1,5 milióna ľudí.

Napätie v uliciach: „Je to ako mafia“


Obavy však rastú. Predajcovia z okolia štadióna tvrdia, že čelia tlaku, aby sa presťahovali na iné miesto.

„Bojím sa o svoje prežitie,“ hovorí 55-ročná Zarazua a dodáva, že už dostala výstrahu, aby si našla iné „miesto podnikania“. Snaží sa pripraviť záložný plán, no obáva sa, že jej počas turnaja nepovolia predávať ani v okolí. Približne 20 stánkov má byť presunutých na neďalekú ulicu, ktorá je už teraz preplnená predajcami.

Na lávke vedúcej k vlakovej stanici robotníci odstránili zvyšky stánkov, ktoré tam stáli desaťročia. „Všetko vzali v noci. Nevieme, kde sú naše veci,“ hovorí predajca, ktorý si nepraje byť menovaný zo strachu pred odvetou.

Ďalší odmietol komunikovať: „Nech ma nevidia, že niečo hovorím... Toto je mafia. Ide tu o veľké peniaze. Musíte platiť vodcom aj úradom. FIFA nás nechce, preto nás odstraňujú.“

Jeden z úradníkov pre AFP potvrdil, že predajcov presunú inam, no ešte sa rokuje o konkrétnych miestach. Stánky nemajú oficiálne povolenia. Sú len „tolerované“, a tak sú ich majitelia v podstate bezbranní.

Niektorí veria v nové možnosti


Napriek chaosu iní predajcovia dúfajú, že šampionát im otvorí nové dvere. Len plot oddeľuje Aztécky štadión od malej sendvičovej prevádzky „El Estadio“, vyzdobenej portrétmi Pelého a Maradonu - dvoch legiend, ktoré práve v Mexiku získali titul majstra sveta.

„Učím sa po anglicky, aby som obslúžil zahraničných fanúšikov,“ hovorí majiteľ Óscar Hernández. Zároveň však zvažuje alternatívy, ak by svoj podnik musel zatvoriť: „Ako Mexičan si vždy nejako poradím. Otvorím si stánok o dve ulice ďalej. A keď ma ani tam nepustia, budem predávať sendviče z tašky.“

Na opačnom konci mesta, v štvrti Roma-Condesa, kde žije mnoho amerických digitálnych nomádov, sa Hasuike úspešne rozvíja vďaka svojmu stánku, ktorý láka davy - aj vďaka TikToku.

Dúfa, že počas zápasových dní bude predávať priamo na štadióne. „Musím podpísať zmluvu s FIFA, aby som tam mohol otvoriť prevádzku - nie len stánok - so štýlom pouličného jedla,“ hovorí bez toho, aby prezradil výšku poplatku.


Zdroj: SITA.sk - MS vo futbale budú pre Mexico City ekonomickým prínosom, mnohí pouliční predajcovia však majú obavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale
