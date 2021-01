Španielsko očakáva zahraničných turistov až v závere leta, najprv je potrebné zaočkovať obyvateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zahraniční turisti budú môcť do Španielska podľa premiéra krajiny Pedra Sáncheza cestovať až „v závere leta". Podľa miestnych médií vrátane internetovej stránky Euro Weekly News predseda španielskej vlády na stretnutí Svetovej organizácie turizmu vraj povedal, že nepredpokladá návštevy dovolenkárov v Španielsku, kým proti koronavírusu nebude zaočkovaná takmer celá populácia krajiny. Informuje o tom portál news.sky.com.Sánchez uviedol, že jeho krajina sa bude „postupne" pripravovať na privítanie zahraničných turistov po tom, ako 70 percent obyvateľstva Španielska bude zaočkovaných. Dodal, že očakáva, že to bude v závere tohtoročného leta.Bol by to však úder pre turistický sektor krajiny, pre ktorý bol vlaňajšok najhorší od roku 1970, keďže jeho príjmy sa prepadli o viac ako 75 percent.Za štvrtok Španielsko nahlásilo doteraz najvyšší denný počet infekcií koronavírusom, a to 44 357. V súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine pribudlo aj 404 úmrtí. Celkový počet úmrtí tak stúpol na 55 041 pri približne 2,5 milióna prípadoch nákazy.