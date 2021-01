Španielsko ochromila neobvyklá snehová búrka Filomena, má už aj svoje prvé obete (foto)

Obete búrky

Poruchy aj zápchy

9.1.2021 (Webnoviny.sk) - Veľké časti Španielska zasiahla neobvyklá snehová búrka, ktorá ochromila dopravu. Tisíce ľudí uviazli v autách, na vlakových staniciach či letiskách, ktoré prerušili prevádzku.Madrid a ďalšie oblasti po prvý raz aktivovali najvyššiu výstrahu pred počasím a povolali armádu, aby zachránila ľudí z automobilov na vedľajších aj hlavných cestách.Prvými obeťami búrky s názvom Filomena sa stali muž a žena, ktorých auto zmietla z cesty rozvodnená rieka v Andalúzii.Národná meteorologická služba AEMET varovala, že v niektorých regiónoch môže viac ako 24 hodín nepretržite snežiť.V niektorých častiach krajiny očakávajú 20 centimetrov snehu, v mestských oblastiach môže napadnúť do 50 centimetrov. Búrka by sa mala pohybovať počas soboty na severovýchode krajiny.Len v Madride uviazlo viac ako tisíc automobilov. Úrady prosia ľudí, aby boli pokojní a trpezliví a počkali na záchranárov. Hlavné medzinárodné Letisko Adolfa Suáreza Madrid-Barajas bude počas soboty zatvorené. Rovnako prerušili vlakovú dopravu do aj z Madridu.Búrka spôsobila vážne poruchy a zablokovala viac ako 430 ciest. Úrady vyzvali ľudí, aby zostali doma a cestovali len v nevyhnutných prípadoch.