V Banskobystrickom kraji sa pandemická situácia zhoršuje zo dňa na deň, chcú prísnejší lockdown

9.1.2021 (Webnoviny.sk) - Situácia so šírením koronavírusu sa v celom Banskobystrickom kraji a okrese Banská Bystrica zhoršuje zo dňa na deň. Potvrdzujú to nielen dátové analýzy rôznych iniciatív, ale najmä údaje Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici (RÚVZ), ktorý podrobne sleduje výskyt ochorenia v regióne.Ako informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková , po zasadnutí krízového štábu krajského mesta žiada vedenie vládu a hlavného hygienika o stanovisko k zorganizovaniu celoplošného testovania v okrese alebo sprísnenie podmienok lockdownu Vedenie mesta žiada, aby vláda a hlavný hygienik na základe odborných stanovísk a čísel jednoznačne rozhodli o tom, či v súčasnej nepriaznivej situácii, v akej sa nachádza banskobystrický okres, je organizovanie celoplošného testovania pre jeho obyvateľov zo zdravotného hľadiska vhodné a prospešné.„V prípade, že vláda rozhodne o celoplošnom testovaní aj v súčasnej nepriaznivej situácii, potrebujeme poznať jasné pravidlá, kedy a akým spôsobom. Po dodaní antigénových testov sme pripravení poskytnúť vláde súčinnosť a zorganizovať testovanie obyvateľov na prítomnosť COVID-19 minimálne v takom rozsahu, ako na prelome októbra a novembra 2020. Ak nie, žiadame kompetentných o sprísnenie lockdownu pre náš okres,“ uviedol primátor Ján Nosko Podľa odborníkov z RÚVZ je nárast počtu pozitívne testovaných obyvateľov následkom silvestrovských a novoročných stretnutí.Zvýšená mobilita, nedodržiavanie platných nariadení a organizovanie početných rodinných návštev tiež prispelo k stúpajúcej krivke počtu infikovaných. Nárast pozitívnych na ochorenie COVID-19 sa však v týchto dňoch neprejavil v počte hospitalizovaných pacientov.Primátor vyzval obyvateľov, aby rešpektovali všetky nariadenia a dodržiavali zákaz vychádzania. Mesto Banská Bystrica bude situáciu pozorne sledovať a prijímať ďalšie opatrenia aj naďalej.Po dohode s RÚVZ v Banskej Bystrici bude samospráva na pravidelnej dennej báze zverejňovať údaje súvisiace s epidemiologickou situáciou aj na svojom webe www.banskabystrica.sk.Banskobystrický RÚVZ z dôvodu vážnej situácie v okrese Banská Bystrica a Brezno zároveň prijal ďalšie opatrenia určené všetkým prevádzkovateľov zariadení, ktoré sú nad rámec celoslovensky platných nariadení.Týkajú sa predajní, počtu zákazníkov v nich a tiež zákazu prevádzkovať zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti do troch rokov. Zákaz sa nevzťahuje na zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.