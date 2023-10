Španielsko plánuje premeniť nepoužívané vojenské kasárne na dočasné útulky pre migrantov

Prišlo cez 20-tisíc ľudí

Bohaté skúsenosti

26.10.2023 (SITA.sk) - Španielska vláda plánuje premeniť nepoužívané vojenské kasárne a zariadenia na dočasné útulky pre migrantov. Reaguje tak na rýchly nárast počtu ľudí prichádzajúcich na Kanárske ostrovy na člnoch.Minister pre inklúziu, sociálnu bezpečnosť a migráciu José Luis Escrivá povedal novinárom, že jeho rezort s vojenskými predstaviteľmi vyhodnocuje, či sú dve kasárne v regióne hlavného mesta Madrid a ďalšie zariadenia v Seville a Cartagene vhodné na daný účel.„Domnievam sa, že v tejto chvíli musíme byť pripravení pre prípad, že by boli potrebné,“ povedal Escrivá.Tento rok dosiaľ prišlo na člnoch na Kanárske ostrovy okolo 23-tisíc ľudí, zatiaľ čo rok predtým to v rovnakom období bolo 13-tisíc, uvádza ministerstvo vnútra. Väčšina člnov priplávala na ostrov El Hierro a v uplynulých týždňoch tam prišlo niekoľko tisíc migrantov.Escrivá povedal, že okolo 5 000 ľudí, ktorí dorazili na Kanárske ostrovy, v ostatných týždňoch presunuli na pevninu, aby zmiernili tlak na sociálne služby na súostroví. Vyšší prílev migrantov, ktorý zaznamenalo napríklad aj Taliansko, vyvolal kritiku vlády zo strany opozície.Escrivá však trvá na tom, že španielske úrady sú schopné zvládnuť daný prílev migrantov, lebo je to relatívne nízky počet v porovnaní s ukrajinskými utečencami.„Máme s týmito situáciami bohaté skúsenosti. Integrovali sme 200-tisíc Ukrajincov. V porovnaní s tým je to relatívne málo,“ skonštatoval.