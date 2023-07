Španielsko požaduje od švédskej firmy odškodné 90 miliónov eur za ekologickú katastrofu spred 25 rokov

Miliardy litrov toxickej kvapaliny

Doñana, ktorá sa rozprestiera na 75-tisíc hektároch pozdĺž juhozápadného pobrežia Španielska a poskytuje útočisko miliónom sťahovavých vtákov a ohrozeným druhom, ako sú rysy a orly kráľovské, je jednou z najcennejších európskych prírodných rezervácií.



Podľa environmentalistov a politikov je však park v súčasnosti vážne ohrozený plánmi miestnych pravicových zákonodarcov rozšíriť v čase dlhotrvajúceho sucha v Španielsku práva na vodu pre poľnohospodársku pôdu v okolí mokradí.



Baňu v roku 2001 zatvorili, nedávno však o jej opätovné otvorenie požiadala mexická skupina.





5.7.2023 (SITA.sk) - Španielske úrady požadujú od švédskej ťažobnej spoločnosti odškodné 90 miliónov eur za rozsiahly únik toxických látok v blízkosti Národného parku Doñana z roku 1998.V utorok sa v súvislosti s incidentom začal občianskoprávny proces proti spoločnosti Boliden, ktorá prevádzkovala baňu Los Frailes Aznalcóllar.Keď v nej praskli steny nádrže na odpadové vody a do rieky Guadiamar v provincii Sevilla sa vylialo približne 4,9 miliardy litrov toxickej kvapaliny, spôsobilo to jednu z najhorších environmentálnych katastrof v Španielsku.Tomu, aby kvapalina a bahno vytiekli do neďalekého národného parku Doñana, zabránili provizórne hrádze. Rozsiahlu oblasť v blízkosti bane však zaplavil toxický kal obsahujúci stopy zinku, železa a ďalších ťažkých kovov. Zahynuli pritom tisíce rýb a vtákov.Žalobu na Boliden podala regionálna vláda Andalúzie. Počas súdneho procesu by malo vypovedať 12 svedkov a traja znalci a podľa očakávania by sa mal skončiť 13. júla.Súd v Seville pritom v roku 2001 zamietol trestný proces s tým, že Boliden nie je za únik trestne zodpovedný.Spoločnosť tvrdí, že predtým, ako steny povolili, mala povolenie na zväčšenie nádrže a neskôr dobrovoľne vynaložila na čistenie približne 80 miliónov eur.„V čase nehody Boliden prevzal veľmi veľkú zodpovednosť a obnovil oblasť, za ktorú sme boli zodpovední, na lepšiu úroveň ako predtým,“ povedal v utorok pre agentúru The Associated Press hovorca spoločnosti Klas Nilsson a dodal, že „Doñana zostala haváriou úplne nedotknutá, čo bolo samozrejme veľmi dôležité. Finančné nezhody medzi Bolidenom a regiónom bude teraz riešiť súd, čo vítame, aj vzhľadom na to, že nehoda sa stala pred 25 rokmi“.