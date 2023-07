Turecký minister zahraničia má pochybnosti o spoľahlivosti Švédska v NATO, dôvodom je pálenie Koránu počas protestov

Záťaž alebo prínos

Fínsko už je v NATO

4.7.2023 (SITA.sk) - Neschopnosť švédskych úradov zabrániť protestom, počas ktorých v krajine pália Korán, vyvoláva bezpečnostné obavy a pochybnosti o spôsobilosti Švédska na prípadné členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) V utorok sa tak vyjadril turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan.Zároveň však uviedol, že Turecko by aj tak schválilo členstvo Švédska v aliancii, ak si Štokholm „splní svoju domácu úlohu“ a bude pokračovať v úsilí o riešenie obáv Turecka.„Skutočnosť, že švédsky bezpečnostný systém nedokáže zabrániť provokáciám a vytvára obraz (krajiny), ktorá do NATO prináša problémy - namiesto väčšej sily - nás núti zamyslieť sa nad strategickými a bezpečnostnými aspektmi,“ vyjadril sa Fidan na spoločnej tlačovej konferencii so svojím jordánskym náprotivkom.Dodal pritom, že „pokiaľ ide o členstvo Švédska v NATO, otázka, či sa stane záťažou alebo prínosom, sa stala predmetom otvorenejšej diskusie“.Švédsko a Fínsko sa vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a vlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO.Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli stalo 31. členskou krajinou aliancie, snahy o vstup Švédska zastavil odpor Turecka a Maďarska. NATO totiž vyžaduje na prijatie nových členov jednomyseľný súhlas.Turecko viní Švédsko, že nepodniklo konkrétne kroky na potlačenie skupín, ktoré Ankara označuje za teroristické organizácie alebo ktoré považuje za existenčné hrozby, vrátane kurdských skupín.