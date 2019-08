Španielsko prijme časť migrantov z lode Open Arms, tvrdí Taliansko

Americký herec Richard Gere (uprostred) rozdáva jedlo migrantom na lodi španielskej huminitárnej organizácie Oper Arms, ktorá sa plaví po Stredozemnom mori 9. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid/Rím 15. augusta (TASR) - Španielsko sa ponúklo, že prijme časť z približne 150 migrantov na palube záchrannej lode Open Arms, ktorej Taliansko odmietlo povoliť zakotviť v niektorom zo svojich prístavov. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na štvrtkové oznámenie vlády v Ríme.Plavidlo sa vo štvrtok ráno nachádzalo v talianskych teritoriálnych vodách, uviedla hovorkyňa španielskej charitatívnej organizácie Proactiva Open Arms (POA), ktorá loď prevádzkuje. Loď hľadá prístav, odkedy posádka na začiatku augusta vyzdvihla jej pasažierov z vôd Stredozemného mora. Momentálne kotví neďaleko talianskeho ostrova Lampedusa.Kancelária talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho uviedla, že Španielsko vyjadrilo ochotu prijať niektorých zo zachránených migrantov po ich vylodení.Španielska vláda sa k tejto informácii odmietla vyjadriť. Ochotu Španielska prijať časť zachránených migrantov z palube lode Open Arms potvrdili denníku El País tri nemenované vládne zdroje.Noviny píšu, že presný počet, ktorý by Španielsko prijalo, sa ešte musí určiť v rámci širšej dohody, na ktorej by sa podieľali aj Francúzsko, Nemecko a ďalšie krajiny. Podľa El País by Španielsko mohlo zo záchrannej lode prijať viac ako desať percent migrantov.Taliansko nepovolilo plavidlu zakotviť v niektorom zo svojich prístavov. Avšak správny súd v Ríme v stredu rozhodol, že loď môže vplávať do talianskych teritoriálnych vôd z dôvodu stavu núdze na jej palube. Talianske ministerstvo vnútra uviedlo, že sa voči rozhodnutiu súdu odvolá.