V. Putin vyznamenal podpredsedu moskovskej volebnej komisie

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin udelil podpredsedovi Moskovskej volebnej komisie Jurijovi Jermolovovi Rad priateľstva. V zdôvodnení sa uvádza, že Jermolov bol vyznamenaný za "dosiahnuté pracovné úspechy, intenzívnu spoločenskú aktivitu a dlhoročnú svedomitú prácu".Spravodajský portál Novaja gazeta pripomenul, že Putin nedávno ocenil aj vedúcu právneho oddelenia Moskovskej volebnej komisie Rimu Kuznecovovú, a to za jej "zásluhy o rozvoj a zlepšenie volebného práva".Volebná komisia v Moskve je pritom v poslednom čase terčom kritiky za svoj postup pri registrácii nezávislých kandidátov volieb do Moskovskej mestskej dumy. Odmietnutie týchto kandidátov preverovala aj Ústredná volebná komisia, ktorá sa so závermi moskovských kolegov stotožnila.V súvislosti s rozhodnutím mestskej volebnej komisie sa v Moskve od polovice júla konajú zhromaždenia na podporu odmietnutých uchádzačov a volebných práv občanov.Počas úradmi nepovolených zhromaždení z 27. júla a 3. augusta polícia zadržala vyše 2000 ľudí. Zákroky policajtov voči demonštrantom často sprevádzalo neprimerané použitie sily. Vo veci masových nepokojov z 27. júla sa začalo aj trestné stíhanie.Podľa hovorcu prezidentskej kancelárie Dmitrija Peskova Putin sleduje masové protesty opozície v Moskve, ale nemyslí si, že sú príliš dôležité. Toto Peskovovo vyhlásenie z utorka bolo prvou oficiálnou reakciu Kremľa na tieto demonštrácie.Peskov zároveň odmietol tvrdenia, že protesty uvrhli Kremeľ do politickej krízy, a reakciu polície počas troch víkendov protestov označil za "primeranú". Dodal, že polícia zároveň skúma správy o násilí proti pokojným demonštrantom.