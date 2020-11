Španielsko vyžaduje od všetkých cestujúcich negatívne testy, antigénový však neuznávajú

Platí lokálny lockdown

Vyžadujú sanitárny formulár

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - PCR test na ochorenie COVID-19 , ktorý nebude starší viac ako 72 hodín, sa od pondelka 23. novembra vyžaduje od všetkých, ktorí do Španielska prichádzajú cez kontrolované vstupy (letecky alebo loďou).Ostatné diagnostické testy (antigénový či sérologický) nebudú pri vstupe akceptované. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Karanténa sa pri príchode do krajiny vo všeobecnosti nevyžaduje. Mnohé autonómne oblasti však obmedzili voľný pohyb svojich občanov v rámci jednotlivých oblastí krajiny. To znamená, že vstúpiť na územie oblasti alebo ho opustiť môžu občania len v prípade oprávnených výnimiek, ako sú pracovné, študijné a zdravotné dôvody.Medzi výnimky patrí napríklad aj návrat do miesta obvyklého pobytu či starostlivosť o odkázanú osobu. Niektoré autonómne oblasti majú na svojom území lokálny lockdown a niektoré uzavreli celé svoje územie.Rezort diplomacie upozorňuje, že pri oprávnených cestách na vstupe do krajiny sú sanitárne kontroly. Pri vstupe letecky či po mori je vyžadovaný vyplnený sanitárny formulár – osobitne pre každú vstupujúcu osobu.Elektronicky je možné ho vyplniť na adrese www.spth.gob.es alebo v bezplatnej aplikácii SpTH (Spain Travel Health). Po zaslaní formulára získa cestujúci QR kód, ktorým sa bude musieť spolu s PCR testom preukázať počas kontroly, aby tak mohol pokračovať v ceste.