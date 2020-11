Začína sa súdny proces so Sarkozym, exprezidenta vinia z korupcie a obchodovaniu s vplyvom

Údajné nelegálne financovanie Sarkozyho kampane

O odpočúvaní zrejme vedeli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - V pondelok sa vo Francúzsku začína proces s exprezidentom Nicolasom Sarkozym , ktorý je obvinený z korupcie a obchodovania s vplyvom. Šesťdesiatpäťročný politik je obvinený z toho, že sa v roku 2014 pokúsil nelegálne získať informácie od sudcu, ktoré sa týkali vyšetrovania súvisiaceho s ním.Niekdajší prezident sa postaví pred parížsky súd spolu s jeho právnikom Thierrym Herzogom a sudcom Gilbertom Azibertom. Pojednávania by mali trvať do 10. decembra.Obvinení popierajú akékoľvek previnenie. V prípade odsúdenia im hrozí trest odňatia slobody na maximálne desať rokov a pokuta vo výške nanajvýš milión eur.Sarkozy a Herzog sú podozriví z toho, že 73-ročnému Azibertovi ponúkli post v Monaku výmenou za to, že im posunie informácie o vyšetrovaní údajného nelegálneho financovania Sarkozyho prezidentskej kampane v roku 2007 zo strany dedičky firmy L'Oréal Liliane Bettencourt.Exprezident tvrdí, že nikdy nezasiahol, aby pomohol Azibertovi. Ten prácu nakoniec nedostal a odišiel v roku 2014 do dôchodku. Vyšetrovací sudcovia sa domnievajú, že už ponúknutie dohody predstavuje trestný čin, aj keď sľuby neboli splnené.Sarkozy poukazuje na justičné obťažovanie a obviňuje vyšetrujúcich sudcov z porušovania výsad právnika a klienta odpočúvaním. Exprezident si v roku 2014 s právnikom zaobstarali tajné mobily zaregistrované na inú osobu, aby mohli mať súkromné hovory, pretože sa podľa svojich slov obávali nelegálneho odpočúvania.Podľa sudcov je to skôr preto, aby sa vyhli úradnému odpočúvaniu, pretože niektoré rozhovory z oficiálnych telefónov medzi nimi naznačujú, že vedeli, že ich súdni vyšetrovatelia odpočúvajú.Odpočúvanie jeho telefónov podnietilo vyšetrovanie údajného financovania jeho kampane z roku 2007 zo strany líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího.Sarkozy, ktorý sa objavuje aj v niekoľkých ďalších súdnych vyšetrovaniach, je prvý prezident vo Francúzsku, ktorý čelí korupčnému procesu.Na jar 2021 by sa mal spolu s ďalšími 13 osobami postaviť pred súd pre obvinenia z nelegálneho financovania jeho prezidentskej kampane z roku 2012.