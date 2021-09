Španielsko zaradilo Slovensko medzi štáty s vysokým rizikom nákazy, varuje pred východom a Bratislavským krajom

Potvrdenia musia byť v origináli

Vlastné regionálne opatrenia

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Španielsko zaradilo Slovensko do zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy. Medzi problematické oblasti zaradil východné Slovensko a Bratislavský kraj. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojom webe.Aktualizovaný zoznam rizikových krajín z pohľadu Španielska sa zverejňuje každých sedem dní, v zásade k pondelku nasledujúceho týždňa. Z daného dôvodu je podľa ministerstva nevyhnutné v prípade cesty na začiatku týždňa sledovať aktualizáciu.Pri vstupe od 13. do 19. septembra 2021 sa vyžaduje od všetkých cestujúcich, aj tých, ktorí krajinou iba prechádzajú, vyplnený sanitárny formulár. Túto podmienku musia splniť aj deti do 12 rokov.Pre vstup a zotrvanie v krajine platí pre cestujúcich z východného Slovenska a Bratislavský kraj, aby mali očkovací preukaz, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín či PCR test nie starší ako 72 hodín od odberu.Ministerstvo doplnilo, že uvedené potvrdenia alebo certifikáty musia byť v origináli, vyhotovené v španielčine, angličtine, francúzštine alebo nemčine. Dajú sa však predložiť v papierovej aj elektronickej podobe, napríklad v aplikácii.Ministerstvo priblížilo, že jednotlivé autonómne oblasti môžu mať aj svoje vlastné regionálne opatrenia, ako je zákaz nočného vychádzania, zákaz stretávania sa viac ako 10 ľudí či lokálny lockdown.Tie vedia náhle zavádzať alebo rušiť, a preto je vhodné overiť si aktuálnu situáciu na oficiálnej webovej stránke, v hoteli či u miestnych priamo v konkrétnej lokalite. „Niektoré oblasti zavádzajú pri vstupe do niektorých zariadení, ako sú reštaurácie alebo športoviská povinnosť preukázať sa očkovacím preukazom alebo testom,“ dodalo ministerstvo.