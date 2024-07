Španielsko zasiahla prvá tohtoročná vlna horúčav, v porovnaní s vlaňajškom prišla omnoho neskôr

19.7.2024 (SITA.sk) - Španielsko čelí prvej tohtoročnej vlne horúčav , počas ktorej sa očakávajú teploty okolo 40 stupňov Celzia vo veľkej časti krajiny.Po relatívne znesiteľnej jari v porovnaní s rekordnými horúčavami v rokoch 2023 a 2022 bude miliónom Španielov minimálne do soboty poriadne teplo. Národný meteorologický úrad uviedol, že jediné oblasti, ktorých sa vlna horúčav nedotkne, budú severozápadné a severné pobrežie Atlantiku.Meteorológovia uviedli, že veľká masa horúceho vzduchu putujúceho cez Stredozemné more zo severnej Afriky sa usadí nad stredným a južným Španielskom. Najhorúcejšou oblasťou bude južné povodie rieky Guadalquivir, kde by teploty mohli stúpnuť na 44 stupňov Celzia. V šiestich regiónoch platí výstraha pre vysoké teploty Rok 2022 bol pre Španielsko najhorúcejším rokom, odkedy v roku 1961 začalo viesť záznamy. Rok 2023 bol druhým najteplejším rokom. Minulý rok prišla prvá vlna horúčav v Španielsku už v júni.