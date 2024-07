Počet ľudí s nadrozmerným nosom na Slovensku náhle prudko narástol

19.7.2024 (SITA.sk) - Lidl a zdravotní klauni prinesú deťom a seniorom stovky hodín radosti.Vysmejem sa na to, povedali si desaťtisíce ľudí a výsledkom je 70-tisíc eur pre zdravotných klaunov. Vďaka kampani "Hrdo nos nos" zorganizuje občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors 365 klauniád pre choré deti a seniorov.a urobiť tak radosť nielen sebe, ale aj pacientom na detských oddeleniach nemocníc po celom Slovensku. Cieľom kampane bolo získať prostriedky na organizáciu 365 klaunských návštev. Tie realizuje od izby k izbe spravidla dvojica zdravotných klaunov na jednom alebo viacerých oddeleniach nemocnice alebo v seniorskom zariadení. 1 klauniáda trvá štandardne približne 2-3 hodiny. Pri špeciálnych programoch pod klauniádou rozumieme napr. 1 návštevu domácnosti s chorým dieťaťom, 1 dopoludnie venované odprevádzaniu detí na operácie, 1 deň nácviku s deťmi pri programe Cirkus Paciento a pod.Stanovený cieľ sa podarilo splniť a vďaka získaným finančným prostriedkom prinesú profesionálni klauni úsmevy na tváre tisícok chorých detí. "Projekty zamerané na deti a ich zdravie sú jedným zo základných pilierov spoločenskej zodpovednosti Lidla na Slovensku. Nielen lieky či liečebné procedúry prispievajú k liečbe malých pacientov. Pohoda, pozitívne nastavenie mysle či dokonca radosť a smiech, ktoré zdravotnícki klauni do nemocníc prinášajú, vo veľkej miere prispievajú k prinavráteniu zdravia chorých detí a aj k vďačnosti ich rodičov. Preto sme radi, že sme spoločne s našimi zákazníkmi mohli prispieť a priniesť úsmevy na tvárach v miestach, kde sú zriedkavejšie. Vďaka patrí aj našim kolegom, ktorí dopomohli k takémuto krásnemu výsledku charitatívnej zbierky Radosť sa NOSí – 70 000 eur. Za túto spolupatričnosť a nezištnú podporu druhých patrí všetkým veľké ĎAKUJEME," povedala Martina Sujová, špecialistka pre CSR projekty."Sme šťastní, že Slovensko zaplavili červené nosy a radosť. Veď až 70 000 zákazníkov predajní Lidl hrdo nosí nos. Práve vďaka nim môžu naši profesionálni zdravotní klauni navštíviť 365-krát detské oddelenia nemocníc či seniorské zariadenia, rozosmiať tisíce chorých detí a seniorov po celom Slovensku a tak radosť zákazníkov Lidla ešte znásobiť. Ďakujeme spoločnosti Lidl, jej zákazníkom aj zamestnancom za podporu našej smiechuplnej misie a skvelú spoluprácu počas kampane Hrdo nos nos!" poďakovala Katarína Kouřilová, riaditeľka pre darcovstvo a strategickú komunikáciu OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors.Vďaku vyjadril aj Miroslav Noga, ktorý bol hlavnou tvárou kampane pre charitatívnu zbierku: "Aj vďaka vám teraz môžu klauni prinášať úsmev a radosť do slovenských nemocníc po celý rok. Zo srdca vám ďakujeme."Poslaním občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors je už dvadsať rokov prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť tým, ktorí to potrebujú. Sedemdesiat profesionálnych zdravotných klaunov pravidelne navštevujeLidl dlhodobo podporuje zdravotnú starostlivosť pre deti. Reťazec v minulosti podporil aj detské onkológie a každý týždeň pomáha pri rehabilitáciách vážne chorých detí v rámci projektu Od začiatku v dobrých rukách. Vďaka projektu Dobré rozprávky získali novorodenecké kliniky a detské kardiocentrum život zachraňujúce prístroje v hodnote viac ako 5 500 000 eur. Minuloročné Vianoce spríjemnil deťom v krajských nemocniciach darovaním stoviek hračiek a Dobrých rozprávok, aby si tak pobyt počas sviatkov aspoň trošku spríjemnili hrou alebo čítaním.Projekty zamerané na podporu detí a ich zdravia sú súčasťou CSR stratégie Lidla. Všetky záväzky diskontu zákazníci nájdu na webovej stránke www.spolocenskazodpovednost.sk Bližšie informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete aj na stránkach www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://sk.linkedin.com/company/lidl-slovenska-republika Informačný servis