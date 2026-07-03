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03. júla 2026
Španielsky brankár je Mr. Zero. Simón nedostal gól na MS už 519 minút a prekonal rekord Zengu
Unai Simón je dôležitá súčasť španielskych úspechov, aktuálne prekonal rekord Waltera Zengu na MS vo futbale. Suverénne víťazstvo Španielov nad Rakúšanmi (3:0) v šestnásťfinále majstrovstiev ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Unai Simón je dôležitá súčasť španielskych úspechov, aktuálne prekonal rekord Waltera Zengu na MS vo futbale.
Suverénne víťazstvo Španielov nad Rakúšanmi (3:0) v šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale malo aj historický rozmer. Brankár Unai Simón si aj po štvrtý raz na svetovom šampionáte v Severnej Amerike a Mexiku udržal čisté konto a svoj rekordný počin navýšil na 519 minút bez gólu.
O dve minúty tým prekonal legendárneho Taliana Waltera Zengu z majstrovstiev sveta v roku 1990 v Taliansku. Dnes 66-ročný Zenga vtedy počnúc prvým zápasom proti Rakúsku až po semifinále proti Argentíne nedostal gól 517 minút.
Prekonal ho až v spomenutom semifinále v 67. min Argentínčan Claudio Caniggia. Argentína vtedy postúpila do finále výsledkom 4:3 až po strelách zo značky pokutového kopu, ale titul získalo Nemecko.
Cesta španielskeho brankára Simóna za prekonaním rekordu sa začala ešte na MS 2022 v Katare. Ako posledný ho prekonal v 51. min v zápase základnej skupiny Japonec Ao Tanaka. A hoci Španieli neskôr v osemfinále neprešli cez Maročanov, v riadnom hracom čase aj po predĺžení sa zápas skončil 0:0.
Na aktuálnych MS v Severnej Amerike Simón neinkasoval ani raz od futbalistov Kapverdských ostrovov (0:0), Saudskej Arábie (4:0), Uruguaja (1:0) a najnovšie ani od Rakúšanov. Jeho ďalší veľký test príde v osemfinále a Portugalsko na čele s Cristianom Ronaldom.
Zdroj: SITA.sk - Španielsky brankár je Mr. Zero. Simón nedostal gól na MS už 519 minút a prekonal rekord Zengu © SITA Všetky práva vyhradené.
Suverénne víťazstvo Španielov nad Rakúšanmi (3:0) v šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale malo aj historický rozmer. Brankár Unai Simón si aj po štvrtý raz na svetovom šampionáte v Severnej Amerike a Mexiku udržal čisté konto a svoj rekordný počin navýšil na 519 minút bez gólu.
O dve minúty tým prekonal legendárneho Taliana Waltera Zengu z majstrovstiev sveta v roku 1990 v Taliansku. Dnes 66-ročný Zenga vtedy počnúc prvým zápasom proti Rakúsku až po semifinále proti Argentíne nedostal gól 517 minút.
Prekonal ho až v spomenutom semifinále v 67. min Argentínčan Claudio Caniggia. Argentína vtedy postúpila do finále výsledkom 4:3 až po strelách zo značky pokutového kopu, ale titul získalo Nemecko.
Cesta španielskeho brankára Simóna za prekonaním rekordu sa začala ešte na MS 2022 v Katare. Ako posledný ho prekonal v 51. min v zápase základnej skupiny Japonec Ao Tanaka. A hoci Španieli neskôr v osemfinále neprešli cez Maročanov, v riadnom hracom čase aj po predĺžení sa zápas skončil 0:0.
Na aktuálnych MS v Severnej Amerike Simón neinkasoval ani raz od futbalistov Kapverdských ostrovov (0:0), Saudskej Arábie (4:0), Uruguaja (1:0) a najnovšie ani od Rakúšanov. Jeho ďalší veľký test príde v osemfinále a Portugalsko na čele s Cristianom Ronaldom.
Zdroj: SITA.sk - Španielsky brankár je Mr. Zero. Simón nedostal gól na MS už 519 minút a prekonal rekord Zengu © SITA Všetky práva vyhradené.
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