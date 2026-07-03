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03. júla 2026
Chorvátske médiá po vyradení s Portugalskom: Krutý koniec, o ktorom sa bude hovoriť ešte roky a ostrá kritika VAR-u – VIDEO
Spoločným menovateľom väčšiny chorvátskych médií boli tri hlavné témy. Vyradenie Chorvátska po zápase šesťnásťfinále s Portugalskom na majstrovstvách sveta vo futbale vyvolalo v tamojších ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Spoločným menovateľom väčšiny chorvátskych médií boli tri hlavné témy.
Vyradenie Chorvátska po zápase šesťnásťfinále s Portugalskom na majstrovstvách sveta vo futbale vyvolalo v tamojších médiách silné emócie.
Hoci väčšina uznala kvalitu súpera a pripomenula, že "vatreni" mali počas stretnutia aj slabšie momenty, prakticky všetky významné médiá sa zhodli na jednom – rozhodujúce chvíle v závere boli mimoriadne kruté a kontroverzné.
Najostrejšie reagoval športový denník Sportske novosti, ktorý venoval rozsiahly priestor neuznanému gólu po zásahu systému VAR.
Komentátori označili záver duelu za jeden z najbolestivejších momentov v novodobej histórii chorvátskej reprezentácie.
Medzi najvýraznejšie formulácie patrili výroky ako "O tomto momente budeme hovoriť ešte roky" či "Krutý koniec pre Vatreni." Denník zároveň priznal, že národný tím mal dostatok príležitostí rozhodnúť súboj ešte pred dramatickým záverom.
Vyváženejší tón zvolil Jutarnji list, ktorý pripomenul, že Portugalsko bolo najmä v prvom polčase lepším tímom. Napriek tomu zdôraznil, že Chorvátsko bolo len niekoľko okamihov od predĺženia a o postupe rozhodli detaily.
Komentáre opisovali záver stretnutia ako "studenú sprchu v nadstavenom čase" a pripomínali, že "futbal vie byť neuveriteľne krutý." Veľký priestor dostala aj rozlúčka Luku Modriča s majstrovstvami sveta.
Emotívne reagoval aj Večernji list, ktorý sa viac než na rozhodcovské verdikty sústredil na samotných hráčov. Denník ocenil ich bojovnosť a fanúšikom odkázal, že reprezentácia si zaslúži uznanie napriek vyradeniu.
V komentároch sa objavili výroky "Stále ste naši hrdinovia" či "Takúto rozlúčku si Luka Modrič nezaslúžil". Podľa autorov Balkánci prehrali "so vztýčenou hlavou", aj keď výsledok bol mimoriadne bolestivý.
Najkritickejšie voči rozhodcom vystúpil spravodajský portál Index.hr, ktorý detailne analyzoval všetky sporné situácie zápasu.
Web rozsiahlo citoval trénera Zlatka Daliča. Zároveň však dodal, že nechce hľadať výhovorky: "Mohli sme vyhrať skôr."
Index upozorňoval najmä na to, že rozhodujúce situácie posudzovala technológia s presnosťou na centimetre, čo podľa komentátorov ešte viac umocnilo pocit krivdy medzi chorvátskymi fanúšikmi.
Televízny portál Gol.hr sa sústredil predovšetkým na videoanalýzy a vysvetlenie rozhodnutí VAR.
V komentároch zaznelo, že hoci technológia pravdepodobne rozhodla podľa pravidiel, pre chorvátskych fanúšikov išlo o jeden z najbolestivejších momentov reprezentácie za posledné roky. Zápas označil za jednu z najdramatickejších vyraďovacích bitiek turnaja.
Spoločným menovateľom väčšiny chorvátskych médií boli tri hlavné témy. Prvou bolo uznanie, že Chorvátsko neodohralo ideálny duel a najmä v úvode ťahalo za kratší koniec.
Druhou bola ostrá diskusia o rozhodnutiach rozhodcov a systému VAR, ktoré podľa viacerých komentátorov rozhodli o osude stretnutia v najcitlivejšom možnom okamihu.
Treťou témou bola rozlúčka s legendárnym Lukom Modričom, ktorému médiá venovali množstvo emotívnych odkazov a poďakovaní za jeho výnimočný prínos tamojšiemu futbalu.
Napriek rozdielnym tónom jednotlivých redakcií sa médiá zhodli v jednom – vyradenie s Portugalskom nebude pripomínané len ako prehra, ale aj ako vypadnutie, o ktorom sa bude v Chorvátsku diskutovať ešte veľmi dlho.
Zdroj: SITA.sk - Chorvátske médiá po vyradení s Portugalskom: Krutý koniec, o ktorom sa bude hovoriť ešte roky a ostrá kritika VAR-u – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyradenie Chorvátska po zápase šesťnásťfinále s Portugalskom na majstrovstvách sveta vo futbale vyvolalo v tamojších médiách silné emócie.
Hoci väčšina uznala kvalitu súpera a pripomenula, že "vatreni" mali počas stretnutia aj slabšie momenty, prakticky všetky významné médiá sa zhodli na jednom – rozhodujúce chvíle v závere boli mimoriadne kruté a kontroverzné.
Bolestivé momenty
Najostrejšie reagoval športový denník Sportske novosti, ktorý venoval rozsiahly priestor neuznanému gólu po zásahu systému VAR.
Komentátori označili záver duelu za jeden z najbolestivejších momentov v novodobej histórii chorvátskej reprezentácie.
Medzi najvýraznejšie formulácie patrili výroky ako "O tomto momente budeme hovoriť ešte roky" či "Krutý koniec pre Vatreni." Denník zároveň priznal, že národný tím mal dostatok príležitostí rozhodnúť súboj ešte pred dramatickým záverom.
Vyváženejší tón zvolil Jutarnji list, ktorý pripomenul, že Portugalsko bolo najmä v prvom polčase lepším tímom. Napriek tomu zdôraznil, že Chorvátsko bolo len niekoľko okamihov od predĺženia a o postupe rozhodli detaily.
Komentáre opisovali záver stretnutia ako "studenú sprchu v nadstavenom čase" a pripomínali, že "futbal vie byť neuveriteľne krutý." Veľký priestor dostala aj rozlúčka Luku Modriča s majstrovstvami sveta.
Emotívne reagoval aj Večernji list, ktorý sa viac než na rozhodcovské verdikty sústredil na samotných hráčov. Denník ocenil ich bojovnosť a fanúšikom odkázal, že reprezentácia si zaslúži uznanie napriek vyradeniu.
V komentároch sa objavili výroky "Stále ste naši hrdinovia" či "Takúto rozlúčku si Luka Modrič nezaslúžil". Podľa autorov Balkánci prehrali "so vztýčenou hlavou", aj keď výsledok bol mimoriadne bolestivý.
Pocit krivdy
Najkritickejšie voči rozhodcom vystúpil spravodajský portál Index.hr, ktorý detailne analyzoval všetky sporné situácie zápasu.
Web rozsiahlo citoval trénera Zlatka Daliča. Zároveň však dodal, že nechce hľadať výhovorky: "Mohli sme vyhrať skôr."
Index upozorňoval najmä na to, že rozhodujúce situácie posudzovala technológia s presnosťou na centimetre, čo podľa komentátorov ešte viac umocnilo pocit krivdy medzi chorvátskymi fanúšikmi.
Tri hlavné témy
Televízny portál Gol.hr sa sústredil predovšetkým na videoanalýzy a vysvetlenie rozhodnutí VAR.
V komentároch zaznelo, že hoci technológia pravdepodobne rozhodla podľa pravidiel, pre chorvátskych fanúšikov išlo o jeden z najbolestivejších momentov reprezentácie za posledné roky. Zápas označil za jednu z najdramatickejších vyraďovacích bitiek turnaja.
Spoločným menovateľom väčšiny chorvátskych médií boli tri hlavné témy. Prvou bolo uznanie, že Chorvátsko neodohralo ideálny duel a najmä v úvode ťahalo za kratší koniec.
Priniesla moderná technológia skazu?
Druhou bola ostrá diskusia o rozhodnutiach rozhodcov a systému VAR, ktoré podľa viacerých komentátorov rozhodli o osude stretnutia v najcitlivejšom možnom okamihu.
Treťou témou bola rozlúčka s legendárnym Lukom Modričom, ktorému médiá venovali množstvo emotívnych odkazov a poďakovaní za jeho výnimočný prínos tamojšiemu futbalu.
Napriek rozdielnym tónom jednotlivých redakcií sa médiá zhodli v jednom – vyradenie s Portugalskom nebude pripomínané len ako prehra, ale aj ako vypadnutie, o ktorom sa bude v Chorvátsku diskutovať ešte veľmi dlho.
Zdroj: SITA.sk - Chorvátske médiá po vyradení s Portugalskom: Krutý koniec, o ktorom sa bude hovoriť ešte roky a ostrá kritika VAR-u – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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