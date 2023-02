Španielsky ľúbostný podvod. Vynikajúca romantická komédia

Za necelý rok vyšla kniha v tvrdej i mäkkej väzbe, ako audiokniha a na čitateľskej sieti Goodreads získala cenu Najlepší debutový román.

Catalina Martínová zúfalo hľadá partnera na sestrinu svadbu. Môže si za to sama, keďže si vymyslela historku o americkom priateľovi a klamstvo sa jej teraz vypomstilo. Pozvaní sú všetci známi – vrátane bývalého priateľa so snúbenicou, a priam horia nedočkavosťou, kedy im partnera predstaví.

Catalina má len štyri týždne na to, aby našla obetného baránka, ochotného preletieť Atlantický oceán a pomôcť jej v podvode. Z New Yorku do Španielska to nie je krátky let a svoju rodinu až tak ľahko neoklame...

Keď sa na túto úlohu ponúkne kolega Aaron Blackford, vysoký modrooký svalovec, ktorý Cataline hrozne lezie na nervy, odmietne. Veď nepozná otravnejšieho, dotieravejšieho a neznesiteľnejšieho chlapa, ako je on. Lenže čas letí a ukazuje sa, že Aaron možno nie je najhoršia možnosť, najmä ak je jediná...

Rukou som preťala vzduch medzi nami. A potom som mu venovala svoju verziu falošného, zubatého úsmevu. „Skôr by som tam vzala šimpanza oblečeného v smokingu ako teba.“

Teraz je teda Španielsky ľúbostný podvod aj v slovenčine, vyšiel vo vydavateľstve Ikar, a je to príbeh o Cataline, ktorá zúfalo hľadá partnera na sestrinu svadbu. Je to typický romcom, čiže romantická komédia, v ktorej to iskrí. Je to vtipne a inteligentne napísané, jedno nedorozumenie strieda druhé a vy sa bavíte. Samotné španielske prostredie, bláznivé kúsky Catalininej rodiny, svižné tempo, výborne vykreslené postavy – to všetko robí z knihy romantickú chuťovku.

A verte, že hoci má vyše 530 strán, tak mnohým z vás, milé dámy, nebude stačiť ani to.

Elena Armas je španielska spisovateľka, samozvaná beznádejná romantička a hrdá zberateľka kníh. Po rokoch hltania príbehov a zverejňovania – no dobre, náruživého písania – príspevkov o nich na svojom instagrame @thebibliotheque sa konečne odhodlala a pustila sa do písania vlastných.

Jej kniha mala obrovský úspech vo svete, a teraz vychádza aj na Slovensku vo vydavateľstve Ikar. A možno sa spolu s ňou budete po dočítaní rozplývať nad šťastnými koncami, možno sa spolu s ňou ešte o čosi viac zaľúbite do lásky.

Napokon, nie je práve ona zmyslom všetkého?

Milan Buno, knižný publicista