Vo veku 82 rokov zomrela herečka Raquel Welchová

Vo veku 82 rokov zomrela v stredu americká herečka Raquel Welchová. Informácia pochádza z tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na jej manažéra. Welchová podľa neho zomrela pokojne po "krátkej chorobe".





Profil zosnulej americkej herečky Raquel Welchovej

Medzinárodným sexsymbolom sa Welchová stala po tom, ako sa objavila v bikinách z jelenej kože vo filme Milión rokov pred naším letopočtom (1966). Držiteľka Zlatého glóbusu účinkovala vo vyše 30 filmoch vrátane snímok Fantastická cesta (1966) či Traja mušketieri (1973). Objavila sa aj v približne 50 televíznych seriáloch.Američanku často označujú za "pravzor" moderných akčných hrdiniek v hollywoodskych filmoch, dopĺňa spravodajská stanica BBC News.Welchová sa narodila v roku 1940 ako Jo Raquel Tejadová a vyrastala v Kalifornii. V tínedžerskom veku získala niekoľko titulov krásy. Svojím imidžom sa neskôr zaoberala v knihe "Raquel: Beyond the Cleavage", v ktorej tiež píše o svojom detstve a začiatkoch kariéry slobodnej matky v Hollywoode.Welchová bola štyrikrát vydatá. Zanechala po sebe dve deti vrátane Tahnee Welchovej, ktorá je tiež herečkou a modelkou.



Temperamentná kráska a filmová hviezda, ktorá zažiarila najmä v 60. a 70. rokoch 20. storočia, má od roku 1994 svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Je držiteľkou Zlatého glóbusu. Jej kniha a videá s fitness programom boli inšpiráciou pre milióny žien po celom svete. Jej tvár úspešne predáva mnohé kozmetické výrobky. Mnohí si ju pamätajú z filmu Traja mušketieri či z veselohry Zviera, kde preukázala svoj komediálny talent po boku Jeana-Paula Belmonda.



Raquel Welchová sa narodila ako Raquel Tejadová 5. septembra 1940 v Chicagu. Jej otec bol bolívijský letecký inžinier, mama anglická herečka s angažmánom v Chicagu. Vždy sa snažila vyniknúť a už v mladosti mala jasno v tom, čo chce robiť - túžila viesť vzrušujúci život, ale hlavne byť herečkou. Prvú hereckú rolu - medvedíka PU - dostala ako sedemročná v školskom predstavení, o rok neskôr začala navštevovať hodiny tanca. Bývalá mnohonásobná miss krásy sa z miesta servírky prebojovala najprv medzi modelky a potom medzi hollywoodske hviezdy.



V sedemnástich rokoch sa stala kráľovnou krásy Južnej Kalifornie. Začala navštevovať dramatické kurzy na univerzite v San Diegu. Hrala v miestnych divadelných súboroch, privyrábala si ako fotomodelka a obchádzala filmové konkurzy. S kamerou sa zoznámila ako hlásateľka predpovede počasia. Z obrazovky ju však stiahli, pretože vraj nebola dosť príťažlivá.



Hollywood dobyla ako Raquel Welchová, s menom po prvom zo svojich štyroch manželov, študentskej láske a obchodníkovi Jimovi Welchovi. Spočiatku účinkovala v televíznych seriáloch. Na striebornom plátne stvárnila okolo 50 filmových úloh, hlavne v dobrodružných filmoch a westernoch, ale tiež v komédiách.



Prvú malú filmovú úlohu získala v roku 1964 v komédii Elvis Presley: Rostabout. Výraznejšou rolou sa presadila vo filme One Million Years B.C. (Milión rokov pred Kristom, 1966). Nasledovali ďalšie filmy, ktoré dávali možnosť vyniknúť skôr jej pôvabom, napríklad Le Plus vieux métier du Monde (Najstaršie povolanie na svete, 1967).



K jej najznámejším filmom patria tie z konca 60. a zo 70. rokov, a to sci-fi Fantastická cesta (1966), western Bandolero! (1968) a snímka 100 pušiek (1969).



Diváci ju mohli vidieť v známej verzii Troch mušketierov z roku 1973, kde stvárnili hlavné postavy Richard Chamberlain a Michael York. Rachel Welchová vo filme hrala d'Artagnanovu lásku Constance Bonacieouxovú.



Francúzsky režisér Claude Zidi obsadil herečku do svojej komédie Zviera (1977), kde spoločne s Jeanom-Paulom Belmondom vytvorila hlavnú dvojicu postáv filmových kaskadérov.



V 80. rokoch jej kariéra začala upadať a v posledných dvadsiatich rokoch 20. storočia sa upriamila na televíziu – dlhé roky účinkovala napríklad v seriáli Všetci starostovi muži.



Jednou z jej mála posledných úloh vo filme bola epizódna postava v úspešnej komédii Pravá blondínka v roku 2001 alebo podobná úloha v snímke Forget About It (Zabudni na to, 2006). V roku 2013 si ešte zahrala v životopisnej snímke o talianskej módnej návrhárke s rovnomenným názvom Donatella Versace a v roku 2017 vo filme How to Be a Latin Lover (Ako sa stať zlatokopom).



Raquel Welchová bola štyrikrát vydatá, ale ani jedno manželstvo sa jej nevydarilo. V roku 1999 sa jej štvrtým manželom stal o 20 rokov mladší pizzový magnát Richie Palmer. Dvojica sa rozišla v roku 2008. Herečka potom trávila väčšinu času na svojom súkromnom ostrove Mustique. Zanechala po sebe dve deti vrátane Tahnee Welchovej, ktorá je tiež herečkou a modelkou.