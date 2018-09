Španielsky parlament schválil exhumáciu ostatkov diktátora Franca

Kvety položené na hrobe bývalého španielskeho diktátora generála Francisca Franca v bazilike v Údolí padlých, mauzóleu pri meste El Escorial neďaleko Madridu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 14. septembra (TASR) - Španielski zákonodarcovia vo štvrtok schválili dekrét z dielne socialistickej vlády, ktorý umožňuje exhumáciu telesných pozostatkov diktátora Francisca Franca.Chúlostivé rozhodnutie premiestniť Francove ostatky z rozsiahleho mauzólea neďaleko Madridu bolo odobrené hlasovaním v pomere 172:2, pričom 164 poslancov sa zdržalo hlasovania, informuje spravodajská stanica France 24.Socialistický premiér Pedro Sánchez, ktorý nastúpil do úradu v júni, spravil z premiestnenia Francových ostatkov z komplexu vo Valle de los Caídos jednu zo svojich priorít.uviedol Sánchez na Twitteri.Generál Franco, ktorý vládol Španielsku železnou päsťou od konca občianskej vojny (1936-39) až do svojej smrti v roku 1975, je pochovaný v impozantnej bazilike vytesanej do steny hory približne 50 kilometrov od Madridu.Komplex postavený Francovým režimom v rokoch 1940-1959 ukrýva pozostatky približne 37.000 mŕtvych z oboch strán občianskej vojny, ktorú rozpútalo Francovo povstanie proti riadne zvolenej republikánskej vláde.Španielska vicepremiérka Carmen Calvová vyzvala v parlamente na ukončenie tejto "", keď je bývalý diktátor pochovaný v štátnom mauzóleu. "" vyhlásila Calvová.Vláda naznačila, že Francovo telo by mohlo byť exhumované koncom tohto roka. Francova rodina sa voči danému rozhodnutiu ostro ohradila, argumentujúc tým, že daný krok rozdeľuje Španielsko a jatrí staré rany.