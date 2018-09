Kurdskí bojovníci zadržali v Sýrii popredného člena Islamského štátu

Kurdskí bojovníci, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 14. septembra (TASR) - Príslušníci kurdských síl podporovaných Spojenými štátmi zadržali na severe Sýrie jedného z popredných členov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý mal v úmysle prekročiť hranice a utiecť do Turecka. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA." uvádza sa vo vyhlásení kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG) s tým, že Bogana bol v rámci štruktúry Islamského štátu zodpovedný za nákup zbraní.Po svojom rozmachu v Iraku a Sýrii v roku 2014 zlákal Islamský štát veľký počet cudzincov, ktorí v oboch krajinách bojovali v jeho radoch. Irak vyhlásil víťazstvo nad islamistami vlani v decembri.Podľa správy OSN aj napriek vojenským úspechom v boji s Islamským štátom ešte stále pôsobí v radoch tejto extrémistickej organizácie v Iraku a Sýrii približne 20-30.000 islamistov. Aj napriek vojenským porážkam opustilo IS menej zahraničných bojovníkov, ako sa predpokladalo. Mnohí splynuli s miestnym obyvateľstvom, ďalší utiekli do susedných krajín.