Španielsky premiér vylúčil koalíciu socialistov s pravocentristami

Archívna snímka- Pedro Sánchez zložil sľub ako nový predseda vlády pred kráľom Filipom VI. a bývalým španielskym premiérom Maranom Rajoyom v madridskom paláci Zarzuela 2. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 24. apríla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok vyhlásil, že nebude zvažovať vytvorenie vlády s centristicko-pravicovou stranou Občania (Ciudadanos).Ako uviedla agentúra AP, Sánchez týmto svojím výrokom objasnil hlavnú neznámu v súvislosti s nedeľnými parlamentnými voľbami.Paradoxom je, že Sánchez ešte v pondelok, v televíznej debate, spojenectvo s Občanmi nevylučoval, poznamenala agentúra AFP.Sánchezova socialistická strana vedie v prieskumoch verejnej mienky, ale aj podľa toho najpriaznivejšieho scenára Sánchez bude musieť vytvoriť vládnu koalíciu alebo aspoň získať podporu od ostatných strán v parlamente, aby socialisti zostali pri moci.AP uviedla, že Sánchez v utorok večer v televíznej diskusii vyhlásil, že "nie je v mojich plánoch, aby som s Občanmi urobil nejakú dohodu".Líder Občanov Albert Rivera opakovane vylúčil spojenectvo so socialistami, pretože Sánchez bol pred desiatimi mesiacmi zvolený za predsedu vlády aj hlasmi katalánskych separatistov.Šéf socialistov neprijal ponuku na vytvorenie koalície s krajne ľavicovou alianciou Zjednotení môžeme (Unidos Podemos).V nedeľu 28. apríla sa v Španielsku uskutočnia tretie parlamentné voľby v priebehu štyroch rokov. Vypísal ich premiér Sánchez po tom, čo vo februári pravicové strany a separatistické katalánske strany odmietli prijať vládny návrh rozpočtu na rok 2019.Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) sa ujala vlády v júni 2018 po tom, čo využila úspešný návrh na vyslovenie nedôvery vláde ľudovca Mariana Rajoya kvôli podozreniam z korupcie. Ľudová strana (PP) by mala vo voľbách skončiť na druhom mieste za PSOE.Očakáva sa, že vo voľbách posilní svoje pozície krajne pravicová strana Vox, ktorá by podľa prieskumov mohla získať v 350-člennom parlamente až 30 mandátov.V prípade, že k tomu dôjde, ultrapravicová strana sa do dolnej komory španielskeho parlamentu dostane prvýkrát od pádu vojenskej diktatúry v roku 1975.V Senátu už Vox poslanca má - dostal sa tam vlani vďaka regionálnym voľbám v Andalúzii.Strana Vox má najväčšiu podporu práve juhu krajiny a najmä na vidieku. Práve o vidiek sa bude v posledných dňoch kampane viesť veľký boj o hlasy voličov, informovala televízia Euronews.Vzhľadom na španielsky volebný systém je vidiek pre politikov veľmi cenný. Španielsko je totiž rozdelené na 52 volebných obvodov, z ktorých 28 je osídlených veľmi riedko – žije tam len 20 percent obyvateľstva -, pričom však zároveň zastupujú 30 percent parlamentných kresiel.Silnejšiu podporu ako doteraz by vo voľbách mali od voličov dostať aj nacionalistické katalánske a baskické strany - okrem iného aj kvôli súdnemu procesu s väznenými katalánskymi politikmi a nedoriešením problémov s Katalánskom.